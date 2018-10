La Unión, con las defensas bajas para visitar Espiel

La Unión Deportiva Los Barrios afrontará la visita a Espiel con las defensas bajo mínimos. El equipo de la Villa se quedó sin centrales tras el empate del pasado domingo con el Conil (2-2) en el debut de Rafa Escobar como técnico. Gustavo sufrió una fractura de clavícula, Dani Hedrera fue expulsado y Paco Borrego sigue lesionado. Sin ellos, el entrenador cordobés tendrá que reinventar la retaguardia por completo.

La Unión jugará con el Atlético Espeleño el domingo a las 18:00 (a falta de confirmación oficial) un encuentro entre dos rivales directos por la permanencia en el grupo X de Tercera.

Escobar ya sabe que pierde al zaguero Gustavo para un par de meses después de que el sevillano se fracturase la clavícula.

El técnico gualdiverde no podrá contar con el jerezano Dani Hedrera, expulsado en la recta final del choque, y en principio tampoco con su paisano Paco Borrego, lesionado. ¿Soluciones? Escobar improvisó con Álex Vázquez y Gonzalo Almenara, dos laterales, durante el envite con el Conil, pero dispone en la plantilla de jugadores que pueden acoplarse a ese puesto aunque no sea el suyo. El nuevo preparador gualdiverde tiene toda la semana para encontrar opciones y ensayar una alternativa que rearme el once.