La Unión se agarra a un clavo incandescente

La Unión Deportiva Los Barrrios juega este domingo (17:00) en el San Rafael un partido vital para mantener vivas sus ilusiones de permanencia en la Tercera RFEF. Los de la Villa reciben a un Ceuta B preñado de caras conocidas. Los barreños están a seis puntos de las plazas que conceden la salvación con aoenas 12 por jugarse. Todo lo que no sea derrotar a los caballas les deja en manos de lo que Rota y Antoniano, que juegan a domicilio, puedan arañar esta jornada.

La Unión afronta una nueva final. Y vas... Esta vez ante el Ceuta B aunque a estas alturas de la competición el rival ya no es importante. Como señala el técnico, Mariano Marcos, “no vale más que ganar, no sirve ni el empate”.

Los barreños, que hace dos semanas sacaron adelante su primer match ball, ante el Tomares y cortaron una racha de diez jornadas sin ganar, cayeron en Utrera y se vuelven a encontrar en la misma situación. “Hay que ir a cara de perro”, insiste el preparador, que ha visto a sus futbolistas trabajar “con mucha intensidad, con ganas de que llegue el momento de jugar y convencidos de que pueden competir con cualquiera”.

Para el duelo con los norteafricanos son bajas por diferentes problemas físicos Sidi y Tete, que se unen a las bajas de larga duración de Blas Álvarez y Edwin. Por el contrario el técnico recupera a Alexis y Kevin.

El Ceuta, a vueltas con el punto que le falta

Por su parte el filial ceutí llega en búsqueda de ese punto que precisa para garantizarse la permanencia. Lo hace después de cosechar una sola derrota en sus últimos cinco encuentros (dos triunfos y dos empates) si bien como visitante baja bastante, ya que solo ha sumado nueve puntos en 14 viajes (dos victorias, tres empates y nueve derrotas).

En las filas del rival un buen número de caras conocidas para los aficionados del Campo de Gibraltar. El míster no es otro que Miguel Ángel Berlanga (santo y seña del algecirismo), que tiene como ayudante a Álvaro Ramírez (Tarifa) y en la plantilla juegan Gato Romero (Algeciras, Europa de Gibraltar), el linense Nacho Holgado (Balona), el algecireño Ezequiel, Polaco (Balona), Ismael Maruja, Antonio Prieto (UD Los Barrios) y Tote (Algeciras).

De cara al encuentro en el San Rafael es baja precisamente Antonio Prieto, pero su ataque cuenta con la presencia del catalán Iván Breñé, que lleva anotados diez goles, además de uno con el primer equipo.

Berlanga es consciente de que la permanencia está cerca, pero matiza: “Casi lo hemos conseguido, pero no me conformo con el casi. Llevamos dos semanas con este discurso. En Sevilla nos habría valido un empate para estar salvados, y no lo conseguimos. Ante el Puente Genil hicimos el trabajo que teníamos que hacer, y si hubiéramos conseguido los tres puntos no estaríamos hablando de esto. Nos falta ese puntito para cerrar cuanto antes este capítulo”.

Con respecto a la visita a Los Barrios, comenta: “Vamos a un partido aún más complicado que el de Puente Genil por todo. Vas fuera de casa y cambiamos de superficie para jugar en césped natural, que para nosotros es un hándicap. La misma necesidad que tienen ellos la tenemos nosotros. Queremos respirar tranquilos y disfrutar del objetivo porque creo que el grupo ha hecho un trabajo enorme durante toda la temporada”.

El choque será arbitrado por el sevillano Abraham Gutiérrez Perera, quien ya se ha cruzado seis veces con la Unión (tres victorias, un empate y dos derrotas) y una con el filial caballa, que cayó 5-0 en si visita al Xerez Deportivo.