El entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios Álex Pallarés opinó tras la derrota de su equipo ante el Puente Genil (0-3) que el árbitro había "regalado dos goles" a su rival y que la suerte les jugó "en contra".

"Sabíamos que el Puente Genil es un equipo muy bueno, que sabe tener la pelota, con experiencia. Además, con seis hombres muy altos, lo que podía ser determinante en un campo así. Si además de que son muy buenos te regalan dos goles...", comentó.

"No tuvimos suerte. Al equipo rival le regalaron dos goles, tuvimos dos lesiones... Tuvimos ocasiones pero todo estuvo en contra y hay que aceptarlo", dijo.

Sobre el campo, dijo: "Un campo así no permite muchas cosas, pero es igual para los dos equipos. No podemos ponerlo como excusa. No creo que ellos se aclimataran mejor. La diferencia es que en el minuto seis estaban por delante y ellos son muy altos y nosotros muy pequeñitos. Es una circunstancia física contra la que no se puede luchar. No puedo estirar a mis jugadores".

Sobre haber perdido la imbatilidad en casa, comentó: "Lo del fortín es una cosa de la prensa, que considero anecdótica. Lo único que me importa es que perdimos".

"Tengo claro desde el principio que el objetivo es no descender. Tenemos 21 puntos, tenemos margen con el descenso y tenemos que sumar todo lo posible para no meternos ahí", finalizó.