El Presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, acusa a la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol de boicotear su candidatura a la Asamblea General de este organismo.

En un comunicado emitido por el conjunto barreño, este asegura que “realizó una gran labor durante la legislatura pasada fiscalizando el trabajo de la junta directiva de la RFEF”.

“La entidad lamenta que se les quieran excluir de forma unilateral y sin argumentos legales por parte de la Comisión del proceso electoral 2020/2024”, agrega.

Moya lamenta “que se le intente excluir de forma unilateral por parte de la Comisión Electoral del proceso a participar de forma democrática en la configuración de los próximos miembros de la Asamblea General, por el estamento de clubes no profesionales”, continúa el escrito.

“Álvaro Moya durante la pasada legislatura en las distintas Asambleas que celebró la RFEF se mostró crítico con el actual presidente, Luis Rubiales, defendiendo su posicionamiento sobre la titularidad de los derechos audiovisuales del fútbol semiprofesional, la no ampliación de miembros natos, es decir, no electos, como pretendía la Junta Directiva de la RFEF y que posteriormente respaldo el Consejo Superior de Deportes o en la defensa de tres clubes del grupo IX andaluz, que fueron descendidos de categoría sin posibilidad de mantener el grupo supernumerario una temporada más, originando una respuesta del máximo mandatario federativo poca ortodoxa que generó bastante polémica”, sostiene la nota.

“Desde la Unión Deportiva Los Barrios también se felicitó públicamente a la directiva de la RFEF cuando concedió además del impulsa 23 un fondo procedente de UEFA, conocido como Cantera con Valores, dotando a los clubes de ayuda económica para su estructura de cantera”, recuerda el comunicado.

“El Presidente de la Unión Deportiva, Álvaro Moya, ha mantenido conversaciones con varios directivos de la RFEF en el día de ayer con el fin de que se incluya su candidatura como asambleísta de la RFEF por el estamento de clubes no profesionales, ya que no existen motivos objetivos para lo contrario y que sean los clubes andaluces del fútbol semiprofesional de categoría nacional los que en libertad elijan a sus representantes de forma democrática y no se impongan desde las altas esferas”, finaliza.