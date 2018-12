La Unión va con todo a Lebrija

La Unión Deportiva Los Barrios se desplaza hoy para medirse (12:30, en directo por Televisión Lebrija) a la Balompédica Lebrijana, en una nueva jornada intersemanal: Los barreños acometen el que podría ser su asalto a la zona noble de la tabla, de la que solo le separan dos puntos. Los gualdiverdes llegan a la cita como balas con siete triunfos en los últimos ocho encuentros a uno de los campos más complicados de la categoría, donde sólo ganó el Xerez CD. Rafa Escobar cuenta para este partido con todos sus efectivos, algo inédito esta temporada, tras la incorporación de Miki al grupo.

Alineaciones probables UB Lebrijana: Manu López, Juanma, Juande, Iván Sánchez, Robe, Lúa, Panadero, José Carlos, Ranchero y Roberto. UD Los Barrios: Zamora, Gonzalo, Álex Vázquez, Borrego, Bonaque, Manzano, Mario, Biri, Juanma, Forján y Alan. Árbitro: Alcaraz Yáñez (Ceuta). Hora: 12:30 (18ª jornada). Campo: Municipal de Lebrija. Antecedentes: La UD Los Barrios se ha enfrentado como visitante en cuatro ocasiones a la Lebrijana. La única victoria de la Unión fue en la 2015-16 y en el último enfrentamiento hubo empate sin goles en la 2017-18.

Los hombres de Rafa Escobar, séptimos con 30 puntos, encaran este nuevo compromiso extra antes de comandar la defensa del San Rafael el próximo domingo (12:30) ante el Xerez Deportivo. Los barreños marchan hasta el Municipal de Lebrija, campo complicado donde los haya, y donde la Lebrijana, el adversario, sólo ha caído una vez en lo que va de curso. Conjuntos como el Algeciras o el líder Utrera no pasaron del empate en tierras nebrijanas.

Escobar no se reserva nada para el fin de semana y avisó de que “lo más importante es el partido ante la Lebrijana”.

“No nos descentremos. Tenemos que estar muy pendientes y darle la importancia que merece. El siguiente partido ante el Xerez queda lejísimos. Pensar más allá, sería una equivocación”, advirtió.

“Nosotros vamos con la idea de intentar ganar el partido. Queremos demostrar que podemos ser superiores incluso con nuestras limitaciones y, para ello, tenemos los cinco sentidos puestos en un partido complicadísimo. Si queremos llevarnos los tres puntos tenemos que hacer un partido perfecto”, señaló.

Y eso que la Unión llega como un tiro a Lebrija con siete victorias en los últimos ocho partidos. Los barreños encadenan tres triunfos y manejan unos números que le permiten rozar los puestos de playoff de ascenso. De hecho, la UD Los Barrios sería segunda en el grupo X si la liga hubiera comenzado en la sexta jornada, que coincide con la llegada de Escobar al banquillo gualdiverde. Desde entonces, sólo el líder Utrera mejora los números de los barreños en estas últimas 12 jornadas. Además, el delantero gualdiverde Javi Forján, con nueve goles, es el segundo máximo artillero del campeonato, solo por detrás de Rober (Betis Deportivo)

“Las estadísticas no son más que números”, comentó el cordobés. “De eso no se vive, aunque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. No podemos vivir del pasado”. “Tenemos muy claro que nuestro gran objetivo es la permanencia y a partir de ahí hay que seguir trabajando partido a partido”, añadió.

Los barreños encaran este encuentro con toda su plantilla disponible, entre los que estarán Miki y el delantero Jordan Serna, el fichaje más reciente de la Unión -que la semana pasada fue suplente ante el Cabecense-.

Esta situación no se había producido esta temporada todavía. Atrás quedan las múltiples molestias de Hedrera, Sergio Iglesias y Borrego, y las lesiones de Guti, Gustavo y Miki. “Esta semana estamos todos, gracias a dios”, dijo aliviado Escobar. “Miki ya está trabajando con el grupo, pero le quedan un par de semanas para estar al 100%”.

Escobar entendió que la Lebrijana es “un rival herido y enrabietado”. ”Ellos vienen de dos derrotas consecutivas y querrán darle una satisfacción a su afición. Es un equipo muy directo, que maneja bien el juego aéreo y que genera poco fútbol en el centro del campo. Suelen estar muy pendientes de rechaces y segundas jugadas”. El contrario sólo ha caído una vez esta temporada ante su parroquia, lo que habla de la “dificultad del partido”. “Aunque cada partido es diferente”, consideró.

Sobre la superficie de césped artificial del Municipal de Lebrija comentó: “El 90% rivales tienen césped artificial, estamos más que habituados a esa superficie", dijo. "Sabemos dónde vamos a jugar”.