Unión, Heritage y criptomonedas

Heritage Sports y la directiva de la Unión Deportiva Los Barrios siguen a la gresca. Mientras el presidente gualdiverde acusa al grupo inversor de no haber cumplido con sus compromisos económicos, Carlos Díez, el candidato que representaba a este último, exige que el recurso presentado al entender que tanto la última asamblea como el proceso electoral posterior eran ilegales obtenga, al menos, respuesta por parte de la entidad. De por medio, el intento de pago de la subvención con criptomonedas, una fórmula que una y otra parte ven de manera muy diferente.

El divorcio entre Heritage Sports y el presidente de la UD Los Barrios, Álvaro Moya, va camino de resolverse en los juzgados ordinarios. Este periódico explicó ayer que fundador del grupo inversor, Pablo Dana, solicita públicamente a ProLiga que intervenga en la Unión porque considera que es "una vergüenza" cómo se ha desarrollado el proceso electoral, que en su opinión estuvo "manipulado", al tiempo que acusa al mandatario "y a su familia" de estar inventando "cualquier excusa" para permanecer en el cargo.

Moya reclamó ayer su derecho a réplica para "desmentir" las acusaciones de Dana, al que acusa de "incumplir sus compromisos y de querer pagar en criptodivisas las nóminas de abril y mayo a jugadores y técnicos".

"La junta directiva tuvo que sacar un póliza de crédito bancaria para hacer frente a los gastos corrientes del club ante el incumplimiento del grupo inversor, que desde noviembre a mayo no fue capaz de abonar las cantidades económicas a las que se comprometió, ni de realizar ningún movimiento burocrático para llevar a cabo la conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD)", agrega el presidente.

Moya se confiesa "defraudado ante los reiterados incumplimientos del grupo empresarial, que ha pretendido capitalizar una entidad con fines lucrativos, priorizando lo mercantil a lo deportivo, como se ha podido demostrar dejando impagadas las nóminas de abril y de mayo a los jugadores, a pesar de que varios fichajes fueron contratados por Heritage".

El presidente recalca que el club "sí cumplió con su compromiso de celebrar la asamblea general extraordinaria, sin embargo, los meses pasaron sin que las promesas de Dana se cumpliesen, sin que Míchel Salgado apareciese por Los Barrios, a lo que se comprometió y sin que se abonasen las cantidades económicas acordadas".

"Mientras tanto la directiva gualdiverde tuvo que hacer frente con su propio capital a un desembolso económico, como ha reconocido la última asamblea general de socios por mayoría, acuerdo que se ha llevado ante notario para dar traslado en escritura pública", recalca.

"La Unión Deportiva sigue abierta a buscar mejoras para la entidad, pero siempre y cuando vengan a través de propuestas serias y honestas, con realidades, dónde haya seguridad jurídica y un proyecto real en el que se expliquen los fines deportivos, la procedencia del capital, sin que se recurran a criptomonedas y a circunstancias inverosímiles y de dudosa credibilidad", insiste.

impugnación

El punto de mayor fricción (antes de que arrancase el contencioso de las monedas virtuales) era la convocatoria de la asamblea del pasado día 19 y el posterior proceso electoral.

Carlos Díez, al que le fueron anulados avales y no pudo presentarse a unas elecciones que en consecuencia no llegaron a celebrarse, aporta documentos en los que la Unión inicia ese proceso incluso antes de la asamblea. "Es totalmente ilegal. Así se lo hicimos ver en un documento que le entregamos y en el que impugnábamos tanto el proceso como la propia asamblea, pero no se han dignado ni a contestarnos, con lo que no nos ha quedado otra que dirigirnos a Federación Andaluza a pedir amparo y a ProLiga para que conozca al detalle todo lo que está sucediendo".

Díez se sorprende de las referencias a las criptodivisas por parte de Álvaro Moya. "Tengo conversaciones en Whatsapp en las que Pablo Dana explica que ingresará por esa fórmula el dinero en la cuenta del club y que en el caso de que se produzca algún descuadre con el cambio, lo aportará por otra vía. No veo el problema por ningún lado y así se lo dije en la asamblea".

El candidato sostiene que el grupo ha invertido unos 8.000 euros durante la temporada en el conjunto de la Villa.

"Con respecto a la última asamblea general ordinaria y extraordinaria, el club ha actuado conforme a la legalidad, como marcan los estatutos del club, por lo que la entidad ha cumplido con los tramites de la forma más democrática y legal, mientras que el candidato Díez, que ni siquiera lleva un año de socio, ha presentado como avalistas a menores de edad, confundiendo socios con personas con derecho a acceso a encuentros de Liga y eventos deportivos, despreciando la democracia y la decisión de los socios, que en mayoría abrumadora me apoyaron con 36 avales", defiende Álvaro Moya.

El presidente de la Unión Deportiva, Álvaro Moya, anima a Díez "a que trabaje de forma leal y constructiva en el club gualdiverde y deje de enmarañar un proceso electoral democrático y donde la voluntad de los socios ha quedado patente".