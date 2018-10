El Écija llega a Los Barrios en punto muerto

El Écija Balompié no ha tomado medidas drásticas después de que en la pasada jornada el histórico equipo astigitano perdiese 0-3 a manos del Cádiz B y que con solo dos victorias esté afincado en los puestos de descenso del grupo X de Tercera.

Muchos en el entorno azulino pensaron que el técnico, David Páez no se sentaría en el banquillo el próximo domingo (12:00) en el San Rafael de Los Barrios, donde se enfrentará a la Unión. Pero hasta anoche, el club no se había pronunciado al respecto y todo parece que le mantendrá la confianza.

El Écija parecía estar levantando cabeza. Había sumado cuatro puntos en dos partidos, pero el Cádiz B le pasó por encima y los rumores en torno al entrenador volvieron a desatarse.

No solo se trata de que es un recién descendido, un histórico que no hace tanto militaba en la Segunda división, es que el propio preparador dijo en su desembarco que el objetivo era disputar la fase de ascenso. La misma de la que ahora le separan once puntos cuando solo han transcurrido diez jornadas.

En el entorno de la entidad ni siquiera se habla de ultimátum, pero de lo que suceda ante una UD Los Barrios que enlaza cinco jornadas sin conocer la derrota pueden depender la decisión de los dirigentes.