El entrenador del CD Rota, el exbalono Antonio Ruiz Romerito, afirmó tras el empate de su equipo ante la Unión Deportiva Los Barrios (1-1) que su equipo cometió "un error infantil" en el gol de Román que el rival "aprovechó". El técnico dijo: "Creo que si no hubiéramos cometido ese error, hubiéramos ganado".

Sobre si estaba contento con el empate, comentó: "Esto es el fútbol, y si no puedes ganar, intentas no perder. Estamos contentos con el punto. Aquí perdieron equipos como Lucena o Xerez DFC y nosotros nos llevamos un punto".

"Se nos puso el partido de cara muy temprano. Sabíamos que era un rival difícil, en un campo que no estaba en condiciones para desarrollar el fútbol. El Rota hizo un gran partido, fajándose, en duelos individuales...", sostuvo.

"Ellos apretaron en la segunda parte, pero el resultado es merecido. Cometimos un error infantil que aprovecharon, y creo que si no lo hubiéramos cometido, hubiéramos ganado. Esto es fútbol", reflexionó.

Sobre el planteamiento del partido, afirmó: "He visto todos los partidos de Los Barrios y sabemos que se sienten cómodos cuando no tienen la posesión del balón y saliendo a la contra. Intentamos no darles espacios a la espalda, que no estuvieran cómodos, porque tienen jugadores muy rápidos como Álex Guti o Legupín".

"Tenemos que estar contentos con el punto", finalizó.