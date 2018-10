La Unión de Rafa Escobar, con números de liguilla

Rafa Escobar está en liguilla. Él, porque su equipo se tiene que contentar de momento [de momento] con ser duodécimo. La UD Los Barrios ha sumado 12 puntos de 18 posibles desde que el técnico cordobés está en el banquillo y presenta un balance goleador de +9. Con esos números la escuadra de la Villa es la cuarta mejor del grupo X de Tercera en ese periodo de tiempo, solo superada por Conil y Betis Deportivo (que han conquistado 13 puntos) y por el líder Córdoba B (16).

Escobar llegó a la Unión después de que en la quinta jornada el que iba a ser su equipo hubiese perdido 7-0 en su visita al Betis Deportivo. La escuadra gualdiverde ocupaba el puesto 19 entre los 22 competidores, con una victoria y cuatro derrotas. Había anotado un solo gol y había recibido 13.

El presidente, Álvaro Moya, decidió destituir a David Gutiérrez Guti y recuperar para el proyecto a un Rafa Escobar que comenzaba su tercera etapa en ese banquillo. Siempre con éxito.

Desde su desembarco el balance es de tres triunfos y otros tantos empates. El equipo no conoce la derrota y ha encajado solo tres goles.

Pero Escobar no lo va a tener fácil para continuar con el milagro [deportivo] que viene protagonizando. Su equipo visita el jueves día uno al Gerena, un enemigo que no para reforzarse y al que hará frente con tantas bajas que tendrá que tirar de juveniles para completar la convocatoria.

De cara a este duelo (y muy posiblemente al del domingo con el Sevilla C), el técnico no cuenta con Guti, Gustavo, Miki, Paco Borrego y Dani Hedrera. Es obvio que tratará de recuperar a alguno para la causa, pero no lo tiene fácil.