Udea se da un madrugón para jugar en Cáceres su primer duelo del curso

El segundo proyecto de Udea Algeciras en la Liga EBA arranca hoy (13:00) en el Polideportivo Municipal de Casar de Cáceres. El equipo de Javier Malla viaja para el duelo con el filial del Cáceres de la LEB Oro con varias adversidades. Una, las bajas de Rubén Perea, lesionado, y Ismael Auchel, que debe atender a sus obligaciones laborales. El otro hándicap, tener que iniciar el viaje poco después de las seis de la mañana.

Malla recupera con respecto a los últimos amistosos de la recién finalizada pretemporada a José María Balmón y Chistian Manoli, dos de sus referentes.

"Después de las probaturas propias del verano viajamos con la ilusión propia de querer conseguir un triunfo en el comienzo liguero", explica el técnico.

"Es verdad que al equipo aún le falta acoplarse en tareas colectivas, porque no se puede olvidar que el cincuenta por ciento del equipo es nuevo, pero estamos satisfechos de cómo llegamos", añade el preparador de La Bajadilla, que hace especial hincapié en la necesidad de mejorar el balance defensivo para no encajar "demasiados puntos".

El técnico udeísta no quiere utilizar el horario como excusa, pero la experiencia señala en esa dirección. No puede ser precisamente una casualidad que los dos equipos que jugaban la pasada campaña al mediodía de los domingos (Huelva y Almería) fuesen los que presentaban mejor balance como locales y no conocieran la derrota hasta muy avanzada la competición.

El Tortas del Casar Extremadura, una de las apariciones esta campaña en las competiciones FEB, nace con el objetivo es dar continuidad a los jóvenes que salen de las categorías inferiores y que puedan ayudar al equipo de LEB Oro.

Pero no todo es juventud extrema. El plantel está apuntalado con con Moisés Jiménez (ex Cimbis y Las Canteras), Fran Acosta, que la andadura precedente jugó con el Plasencia, el incombustible Sergio Pérez Anagnostou, que una amplísima experiencia en LEB Oro (Cáceres, Fuenlabrada, Orense...) que hace funciones casi a medias de jugador como de miembro del cuerpo técnico, sin olvidar al congoleño Vieux Ngouda Kasse.

La plantilla está comandada por Roberto Blanco, que compaginará su puesto con el de ayudante en el primer equipo, lo que garantiza la estrecha relación entre ambos.

Blanco, que entiende sus chavales afrontan el estreno ante "uno de los cocos de la competición" subraya lo importante que es para sus discípulos poder crecer en una liga tan competitiva como la EBA.