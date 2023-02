Udea cede el pulso con Navarra, un rival directo (88-82)

Batalla perdida por Udea en la lucha por el playoff de ascenso. El equipo de Javi Malla cayó derrotado (88-82) este sábado en el pabellón Arrosadía de Pamplona ante Basket Navarra, un rival directo que se rompió el empate a victorias con los algecireños y se apuntó además el basket average.

Cuarto tropiezo seguido a domicilio de un Udea mucho más terrenal que el de la primera vuelta. Los de Malla pelearon el partido, fueron a remolque muchos minutos y fueron capaces de meterse de lleno en el último cuarto, antes de tirar por la borda sus opciones en unos minutos con demasiados desaciertos en ambos lados de la cancha y una serie de faltas innecesarias. Navarra, además, machacó desde la distancia con un Ezequiel Herrera en modo metralleta (29 puntos, 31 de valoración y 6/6 en triples).

Udea no supo gestionar ese último tramo igualado, que es lo que le viene pasando en sus últimas salidas. Los de Malla saltaron enchufados a la pista de Arrosadia, donde se libró un primer cuarto con más ventajas para los algecireños. Navarra, no obstante, limó las diferencias a base de triples para dejar el 18-19. Los locales insistieron en la fórmula y abrieron una primera brecha importante en un segundo cuarto con muchos puntos de la mano de Herrera. Udea no conseguía frenar a los pamplonicas y se fue al descanso ocho abajo con el 45-37.

El segundo periodo fue un querer y no poder de Udea, que no perdía comba pero tampoco se acercaba. Una técnica más falta personal con tres tiros permitió a Miki Ortega (26 puntos y 28 de valoración) dejar el 63-50 en el luminoso, con todo abierto para el último acto. Udea se logró poner a un solo punto de Navarra a falta de seis minutos. Sin embargo, los locales sacaron petróleo desde lejos con triples y faltas evitables, y con Triviño en modo estelar. Los de Malla no eligieron bien en ataque y cuando se dieron cuenta se encontraron diez puntos abajo a falta de tres minutos. Los visitantes apuraron para maquillar con el 88-82 final.

