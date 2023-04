El baloncesto de Algeciras vuelve a ilusionarse con un ascenso

Algeciras vuelve a disfrutar de una fase de ascenso con el baloncesto. Después de muchos años, Udea ha logrado volver a vestir de ilusión el pabellón Ciudad de Algeciras, el renombrado Doctor Juan Carlos Mateo. Quién mejor para acoger una cita así. El equipo de Javi Malla emprende este sábado (19:00) "sin complejos" la primera eliminatoria del play-off de ascenso a la LEB Oro. Los algecireños reciben al San Agustín de Palma en la ida de una ronda a doble vuelta que se decidirá en Mallorca la próxima semana.

La primera ronda del play-off, la de octavos de final, enfrenta a siete conjuntos de los dos grupos de la LEB Plata, del segundo al octavo, cruzados en orden inverso. Udea y Palma se miden como quintos. Los siete vencedores seguirán adelante a la ronda de cuartos en la que entrará el perdedor de la eliminatoria de los campeones entre Prat y Tizona.

"Llegó el momento que todos esperábamos", expresó Javi Malla, rebosante de alegría por un acontecimiento difícil de soñar hace solo algunos años. Udea comparece ante su público al completo y después de un tramo final liguero en el que repartió los minutos de la rotación y sumó tres victorias y una sola derrota, la de la jornada final en La Rioja.

"Jugamos los primeros 40 minutos de los 80 de la eliminatoria frente a Palma", desgranó Malla. "Somos dos equipos sobre el papel igualados. Ellos tienen un buen conjunto, que ha hecho una liga de menos a más y ha terminado muy bien tras los cambios que realizó para corregir la plantilla. Palma viene de estar en LEB Oro la pasada temporada, con experiencia en algunos jugadores, y será un partido complicadísimo", aseguró.

El técnico algecireño considera que los detalles serán importantes: "Sabemos que los errores no se podrán corregir sobre la marcha y que necesitamos ese poco de suerte y dureza psicológica".

Malla destaca de su rival que "tiene dos grandes bases, un perímetro anotador y por dentro una pareja de los jugadores más destacados del otro grupo". "Va a ser un rival durísimo para nosotros, pero estamos cargados de ilusión, sin presión, con ganas de gustar en nuestra casa e intentar algo positivo para esos otros 40 minutos en Palma de Mallorca".

El rival

El San Agustín de Palma puso rumbo a Algeciras este viernes tras ejercitarse por la mañana en el Palau de Son Moix. El conjunto de Pau Tomás tiene previsto realizar el sábado la habitual sesión de tiro previa al partido para luego quedar concentrado en su hotel hasta la hora de desplazarse al Juan Carlos Mateo.

Los mallorquines van a poder contar con todos sus efectivos salvo Rafa García, lesionado de larga duración aunque como señaló Pau Tomàs en la rueda de prensa previa al partido, todo hace indicar que Manel Signes podría finalmente no jugar el partido. "Manel no creo que nos pueda ayudar, viajará y se vestirá. Esperemos que Manel, para el partido de vuelta, sí nos pueda ayudar”, reconoció el técnico.

"Diría que, quizá porque viene lo que viene ahora, ha sido una de las mejores semanas de trabajo del equipo", apuntó Pau Tomás, que repartió elogios para Udea: "Algeciras es un equipo que está muy equilibrado en el juego exterior e interior y que cuenta con un jugador como Miki Ortega que es importante tanto en la anotación como en su aportación de cara a los interiores contando además con un jugador como Javi Marín que es un muy buen base".

Sobre las eliminatorias, el técnico cree que este sistema "no es justo para alguien que ha hecho una fase regular buena porque al final el factor cancha no lo es tanto". "Pero no hay que comerse el coco, es lo que ha tocado y el objetivo es pasar este primer corte y luego ya veremos quién nos toca".

Los horarios de los octavos de final del play-off de ascenso a la LEB Oro y, posteriormente, los resultados pueden consultar en la web oficial de la FEB.