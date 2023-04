Udea vuela a Palma convencido de la remontada

La palabra remontada no ha parado de resonar durante toda la semana en el vestuario de Udea. Con ese espíritu y con el aliento de toda una hinchada desde la distancia, el equipo de Algeciras afronta este domingo (12:00) ante el San Agustín de Palma de Mallorca en el polideportivo de Son Moix el duelo de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a LEB Oro. Los udeístas precisan levantar los nueve puntos que cedieron en casa.

La expedición de Algeciras voló este sábado rumbo a Palma de Mallorca con la firme intención de dar la vuelta a un resultado adverso que ha normalizado durante toda la semana. La tropa de Javi Malla, empezando por el propio entrenador, ha transmitido un ánimo de optimismo total para encarar el reto.

Udea marchó dispuesto a quemar las naves para mantenerse vivo en el play-off. La gran incógnita del plantel udeísta es el estado de Jon Ander Aramburu, el pívot que se lesionó de una rodilla en el segundo cuarto del partido de ida, cuando los algecireños marchaban por delante. El vasco lleva toda la semana entre algodones y Malla va a apurar hasta última hora para ver si puede contar la torre. Aramburu ha puesto todo de su parte para intentarlo.

El resto de los guerreros udeístas están listos y con ganas de resarcirse. "Nada es definitivo, ni Palma ha pasado la eliminatoria ni nosotros la hemos perdido", manifestó Malla, que explicó que han preparado "a conciencia" la vuelta "sobre lo vivido con Palma el otro día".

Malla sostiene que Udea afronta el choque con "energía, ganas e ilusión" y envalentados por "todo ese calor que nos dio el público".

"Sabemos que nos vamos a encontrar un Son Moix lleno, pero estamos muy metidos en el trabajo que tenemos que hacer", sentenció el técnico. "Si nuestros porcentajes en el perímetro son los habituales, nada extraordinario, el partido va a estar ahí y el planteamiento es ir a ganarlo desde el principio".

Palma, con dos bajas

El San Agustín de Palma comparece con las bajas de Manel Signes, lesionado, y Dante Lombardi. En el caso de Lombardi, el técnico, Pau Tomás, anunció que el jugador pidió salir "por motivos personales" y puso rumbo a Nueva York.

“Nos quedamos con los jugadores que pueden jugar con optimismo y asumiendo los golpes que nos da la competición que en esta temporada han sido muy repetitivos”, ha señalado Tomás.

Sobre la marcha de Lombardi, el técnico señaló que "Dante se había convertido en nuestro base titular. Joan asumirá más minutos en la posición de uno, algo que ya ha hecho esta temporada y Lucas asumirá más protagonismo".

Tomás, en declaraciones a Europa Sur, afirmó que nueve puntos no son nada. Y lo reafirmó en la rueda de prensa previa. "La ventaja que tenemos se gestiona yendo a ganar el partido. No vamos con la mentalidad de conservar esos nueve puntos de ventaja porque si salimos con esa idea corremos riesgo de no pasar la eliminatoria porque Algeciras ya demostró que son un equipo peligroso. Aquí, en casa, tenemos que ir a ganar el partido".

"La clave estará en saber mantener la calma y ser más inteligentes que ellos. Tenemos, creo, una ventaja en el juego interior cerca de canasta. Tenemos que buscar ese equilibrio entre juego interior y exterior”, avanzó.

El partido será dirigido por los árbitros Josep Luis Presseguer Bombardo y Laura Piñeiro Amondoray.

Los horarios de los partidos de vuelta de los octavos de final del play-off de ascenso a LEB Oro y, posteriormente, los resultados pueden consultarse en la web de la FEB.