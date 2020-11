Udea Algeciras recibe este domingo (12:00) al Clavijo CB de La Rioja en la sexta jornada del grupo Oeste de la LEB Plata. El equipo de Javi Malla por fin se estrena en casa, en la pista del pabellón Doctor Juan Carlos Mateo, tras los aplazamientos provocados por los casos de coronavirus sufridos en la plantilla algecireña.

Después de dos partidos a domicilio, ambos saldados con derrota, en Marbella en el debut y casi un mes después en Amorebieta ante el Zornotza, Udea se reencuentra con su público aunque solo podrá hacerlo con 200 personas por las restricciones de aforo en las medidas de la Junta para frenar la pandemia. El club, que abrió una reserva para los abonados, sacó este sábado 80 entradas sobrantes a la venta.

El conjunto de Javi Malla comparte la cola de la clasificación (0-2) con Morón y Enrique Soler Melilla, pero lo que más preocupa al entrenador algecireño es el estado físico de su mermada plantilla y "formar un equipo" tras una situación que ha puesto patas arriba toda la planificación de la temporada.

Malla tiene entre algodones al capitán, Javi Fernández, que se recupera de una larga lesión, además de a Mor Niang y Knosi Kedar Salam, lesionados en Zornotza -"en el viaje que nunca debió hacerse", critica Malla, y a Ernest Maize, que se dobló un tobillo en el entrenamiento del martes.

"Es un partido raro", comienza Mala. "Hablar sobre La Rioja sería lo normal pero estamos tan preocupados por lo nuestro... El equipo está intentando recomponerse como puede de estos problemas y de la falta de pretemporada, con la ilusión de que la gente se va recuperando poco a poco", explica.

"Lo hemos pasado mal", reconoce el técnico. "Se hace muy complicado el día a día, sin poder entrenarnos en condiciones y sin pretemporada. Tenemos una lista de jugadores que vamos recuperando y ahora tenemos que hacer un equipo, que es lo que tocaba en la pretemporada", reflexiona Malla, que ante todo mantiene su espíritu: "Somos optimistas y queremos pensar en positivo".

Udea tiene pendientes los partidos como local ante Zentro Basket y Juaristi ISB y la visita a Morón. Aquí, la clasificación del grupo.

El Clavijo CB es un histórico del baloncesto español que ha cosechado una sola victoria, la que logró en casa ante Alcobendas la pasada jornada, tras cuatro derrotas en su comienzo de temporada.

El equipo de Jenaro Díaz, con una plantilla "corta" de diez jugadores, entiende que se trata "de un partido muy importante para los dos".

El preparador de los riojanos ve a Udea como "un equipazo" que pasa por un momento complicado y que no está en su mejor forma. "Udea viene de un parón grande, si me hablas dentro de un mes este equipo lo hará muy bien y estará arriba", augura.

Díaz es partidario de "adaptarse" a una competición que cambia por semana y aboga "por competir". "Si no estás por adaptarte y crees que no se puede competir llamas a la Federación y dices que no lo haces, pero si compites tienes que hacerlo como puedas", opina.