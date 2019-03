Udea juega en Cazorla ante un rival con nuevo técnico

Udea afronta en Cazorla este sábado (19:00) la primera visita de la fase de clasificación del grupo D de la Liga EBA. Los algecireños viajan a la cancha del colista, que ha cambiado de entrenador esta semana, como líderes de la tabla (7-2) tras su celebrada victoria sobre Melilla, otro de los grandes favoritos para estar en las finales a cuatro de ascenso a la LEB Plata a partir del 4 de mayo.

Javier Malla, el técnico de los algecireños, entiende que el duelo en el Polideportivo José Horqueta de la Hoz de Cazorla debe servir para que “la victoria frente a Melilla tenga mayor efecto” en un grupo aún por romperse.

Udea se desplaza con hasta tres efectivos entre algodones tras una semana de trabajo “algo accidentada”, según explicó Javi Malla. El pívot David Stachovskij que se dobló un tobillo el miércoles, se probará pero no parece probable que vaya a jugar. Sergio Malla sufrió un golpe en una rodilla y no está al cien por cien y Juanmi López también se llevó un golpetazo en la cara, cerca de un ojo, aunque no presenta más daño que el moratón.

“Para nosotros vuelve a ser una final”, manifiesta el entrenador algecireño sobre esta segunda cita de la segunda fase, la décima jornada en el cómputo global. “Con ese concepto estamos en la segunda fase, afrontar cada partido como una final, además de que todas las salidas son complicadas”, agrega.

Malla entiende que Cazorla exhibirá un plus de motivación tras el cambio de entrenador “por todo lo que eso conlleva”. El preparador advierte de que los jiennenses “tienen jugadores más que contrastados de mucha calidad, extranjeros a buen nivel, y nos lo van a poner bastante complicado”.

“Sabemos que nos va a tocar luchar para conseguir un triunfo y que tenga mayor efecto la victoria frente a Melilla”, sentenció Malla.

El CB Cazorla es último del grupo (1-8) y cayó derrotado en la cancha de Huelva por 96-70 en la puesta de largo de la fase de clasificación.

Los locales anunciaron el cambio de técnico el pasado lunes. El entrenador villanovense Carlos Cardeñas tomó las riendas para lo que resta de temporada y sustituyó a Eugenio Llera, que dirigió al equipo durante los últimos cinco meses. El granadino Llera se marchó "por motivos personales", según explicó la entidad de Cazorla en su comunicado oficial. El fichaje de Cardeñas supone la vuelta a la que fuera su casa a principios de la pasada temporada, cuando ejerció de segundo entrenador.

El CB Cazorla venció en su último partido como local al Almería (90-73) en una primera fase en la que perdió en su cancha con Coín, Andújar, Marbella y Melilla, es decir, los otros cuatro equipos del D-A clasificados para la lucha por el título de la Conferencia Sur de la Liga EBA.

LIGA EBA. GRUPO D

Fase de clasificación. Jornada 10. Se juegan el sábado: Marbella-Utrera (18:00); Coín-Benahavís (18:30); Melilla-ULB (19:00); Andújar-Huelva (19:00); Cazorla-Udea (19:00).

Clasificación. 1. Udea (7-2). 2. Marbella (7-2). 3. Melilla (6-3). 4. Benahavís (6-3) 5. Utrera (4-5) 6. Deportivo Coín (4-5) 7. Andújar (5-5) 8. Huelva (3-6) 9. ULB (3-6) 10. Cazorla (1-8).