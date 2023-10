Udea hace piña para recuperar la sonrisa

A mal tiempo, buena cara. Udea ha tratado de animarse desde dentro y quiere levantar a su afición después de haber comenzado la temporada con dos derrotas. El equipo de Javi Malla tiene este sábado (19:00) una nueva oportunidad para conseguir su primera alegría del curso 23-24 en la LEB Plata. El cuadro de Algeciras recibe a Albacete Basket en el Doctor Juan Carlos Mateo para disputar la tercera jornada de la Conferencia Oeste.

Tras el tropiezo frente a Enrique Soler de Melilla en su estreno casero, Udea repite como local con "el objetivo de conseguir la primera victoria del campeonato". "Las dos primeras jornadas estuvimos lejos de conseguirla", reconoció el entrenador algecireño, que esta semana ha perdido por tiempo indefinido a Miki Ortega por un esguince intercostal. El escolta linense venía jugando infiltrado. Malla no ha podido disponer aún de todos sus efectivos.

Udea se topa con un rival que lleva un balance de 1-1: "Recibimos a un equipo de los que está a llamado a ser favorito al ascenso como Albacete, que el año pasado estaba en LEB Oro y está plagado de jugadores de experiencia. Es un superequipo", aseguró Malla.

Los manchegos vencieron en el debut en Almansa pero cayeron en su cancha la pasada semana: "Se vieron sorprendidos en su casa por un magnífico Morón", apuntó el técnico.

"Nosotros estamos trabajando muy bien, duro, con mucha energía para conseguir ese victoria que nos dé otro ánimo de cara a los próximos compromisos y al engranaje que estamos haciendo de nuestro equipo en los primeros partidos de liga", explicó Malla.

Sam Buxton pide unidad

El presidente de Udea, Sam Buxton, ha mandado esta semana un mensaje a la afición en su nombre y el de la directiva:

"Es cierto que la temporada no ha empezado como a todos nos gustaría y que las sensaciones no son buenas, lo vemos y lo sentimos igual y no paramos de trabajar horas y horas, día tras día en encontrar el camino que nos lleve a cambiar esa dinámica".

"Hemos demostrado durante todos estos años que cuando equipo y afición están unidos nada ni nadie ha podido con nosotros, juntos hemos superado obstáculos que no eran ni mucho menos pequeños y que en más de una ocasión han estado a punto de suponer el fin de la entidad como la conocemos, pero hemos podido con ellos y ahora estamos aquí, en una situación con la que soñábamos que pudiéramos estar hace 2-3 temporadas".

"Es lógico y normal que cuando ya la tenemos, queramos aspirar a más, es algo que Todos deseamos, tiene que quedar claro que el objetivo del club; cuerpo técnico, jugadores, directiva y afición es el de llevar a Udea Algeciras lo más arriba posible y trabajamos todos para ello. La directiva trabaja constantemente durante todo el año en mejorar la estructura del club que cada año es mejor, el cuerpo técnico se pasa horas y horas en temporada y post-temporada en dar con las mejores teclas para que esto pase también. Son innumerables las cosas que nuestros directivos y cuerpo técnico hacen porque esto salga bien".

"Pasaremos por momentos buenos, momentos en los que nos creamos invencibles y que vamos directos al ascenso, y pasaremos momentos malos, en los que pensemos que nada va a salir bien y que no hay como salir de esto… Cuando estemos en el primero, en algún momento nos llevaremos un golpe de realidad y cuando estemos abajo, en algún momento nos levantaremos, pero la clave para superar ambos es estar unidos".

"Todos cometemos fallos todos los días, incluso en las victorias, si esto fuera matemático, no haría falta ni jugar los partidos. Incluso los mejores jugadores, entrenadores y directivos de los mejores equipos del mundo se equivocan, todos los días. Pero siguen trabajando por su club, porque el objetivo común como he expresado antes es claro, poner a Udea Algeciras en lo más alto del baloncesto español".

"Opinar es, no solo respetable, si no necesario. Todo el mundo cambiaría cosas de todos los clubes y de todos los deportes, y las opiniones de todo el mundo que quiere al club son siempre más que bienvenidas, pero siempre desde el respeto, no debemos olvidar que las personas que trabajan para el club tienen exactamente el mismo objetivo que todos los demás, ganar".

"No olvidemos que somos personas con familia, que quitan tiempo de estas para que esto funcione, que sacrificamos tiempo, dinero y más en muchas ocasiones para que nuestro club vaya lo mejor posible. Yo estoy aquí gracias a que nuestro entrenador insistió en ficharme hace ya unos años y sin él, estar donde estamos hoy no hubiera sido posible".

"Buscaremos las mejores soluciones para el equipo y para el club, sin parar, porque es nuestra pasión, la de todos y os necesitamos, necesitamos estar juntos, para superar todos esos obstáculos y seguir creciendo y llevando con orgullo el nombre de Udea Algeciras por España", acaba el comunicado del presidente.

