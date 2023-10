A Udea no le alcanza aún para ganar (61-71)

A la tercera tampoco llegó la vencida. Udea encajó este sábado ante Albacete Basket su tercera derrota consecutiva (61-71) en un complicado arranque de temporada para los de Javi Malla en la Conferencia Oeste de la LEB Plata.

El efecto piña del vestuario y el llamamiento del presidente, Sam Buxton, no bastaron a un equipo al que no le alcanza aún para ganar. Las bajas de Miki Ortega y Arsene Mendy lastran un poco más a un conjunto que sigue sin dar con la tecla. Los algecireños no carburan en defensa ni en ataque y así es muy difícil. Tiene tarea por delante Malla para levantar los ánimos generales en el Doctor Juan Carlos Mateo.

La Fortaleza del Sur ha dejado de ser tal tras dos derrotas muy próximas. Udea, como le pasó hace una semana ante el Enrique Soler de Melilla, fue a remolque desde muy pronto. Albacete, con una plantilla bien armada, se apuntó los tres primeras cuartos (el segundo fue rotundo) para llegar con exceso de relajación a último periodo en el que Udea apretó los dientes y se aproximó en vano.

Los algecireños tuvieron en Fernando Revilla su mejor exponente con 16 puntos, 12 rebotes y 22 de valoración, pero estuvo muy solo. Solo Thiam llegó a la decena de puntos en un equipo con problemas para encestar. Un pobre 23% de acierto en el triple y, sobre todo, un 60% en los tiros libres pesaron mucho.

Alo Marín (23 de valoración) encabezó a un Albacete más compensado, con más manos para turnarse a la hora de atacar el aro contrario. Los manchegos, que vienen de la LEB Oro, están concebidos para pelear por el ascenso, una lucha de la que parece que Udea se va a apear este curso. Con un 0-3, la permanencia se antoja el objetivo más sensato para un Udea todavía en fase de construcción.

Los resultados de la tercera jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata y la clasificación pueden consultarse aquí.