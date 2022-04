La UD Los Barrios exprime este sábado en Lucena sus opciones de permanencia

La Unión Deportiva Los Barrios agota sus opciones matemáticas de lograr la permanencia en Tercera RFEF. El equipo gualdiverde visita este sábado (18:00) al Ciudad de Lucena, que pelea por meterse en plaza de play-off. Los barreños dependen y mucho del encuentro que a las 12:00 disputan en Lebrija Antoniano y Sevilla Atlético, porque un triunfo local complicaría aún más la salvación de los de la Villa.

Sábado de alto riesgo para la UD Los Barrios, que puede acabar la jornada virtual e incluso matemáticamente en División de Honor. Los de la Villa inician la trigésimo segunda jornada del grupo X de Tercera RFEF a seis puntos de la permanencia con nueve por jugarse. La UD Tomares, que marca la salvación, no jugará este fin de semana.

Pero si lo hará el Antoniano, a las 12:00 contra un Sevilla C que no se juega más que la honrilla. Si vencen los de Lebrija disfrutarán de nueve puntos de ventaja con respecto a los barreños, el máximo que podrían lograr ya los gualdiverdes. A los barreños casi no les quedaría otra opción que intentar dar alcance al Cartaya, que juega a las 18:00 en Utrera.

“Nosotros no estamos para hacer cuentas, sabemos que tener que ganar los tres partidos, éste es el primero y no nos queda otra que tratar de competir lo mejor que sabemos y que nos acompañe ese poquito de suerte que nos está faltando en todos los partidos”, comenta el preparador, Mariano Marcos, que tendrá que seguir el encuentro desde la grada por sanción tras haberse envuelto en los incidentes que se produjeron al término del choque con el Ceuta que también le han costado una multa al club.

El preparador asegura que los suyos tendrán enfrente “a un magnífico equipo que además también se juega muchísimo”.

De cara a este encuentro el centrodelantero Dani Moreno, sancionado por acumulación de amonestaciones, se una a las bajas de larga duración de Blas y Edwin.

El Lucena, en mala racha

El Ciudad de Lucena llega a este partido en el momento más delicado de la temporada. Después de haberse paseado por las primeras posiciones, ha sumado un triunfo en siete jornadas, enlaza tres derrotas (en las que ha encajado siete goles) y aunque está empatado a puntos con el Gerena, comienza este jornada fuera de los puestos que dan derecho a jugar el play-off.

Como local, el equipo que entrena Dimas y David Carrasco (ex entrenadores del Europa FC de Gibraltar) acredita nueve victorias, tres empates y solo dos derrotas.

En el Ciudad de Lucena son bajas esta jornada los mediocentros Mario Ruiz y Joao Paulo por sanción. Los defensas Chuky Pierce y Salvi Blázquez, que se perdieron el encuentro en Puente Genil de la pasada jornada, están pendientes de una prueba para saber si están o no en condiciones de alinearse. Otro central, Julio Rico, que tuvo que ser relevado en ese duelo, está prácticamente descartado.

Dimas Carrasco, que se muestra convencido de que en las últimas jornadas su equipo “ha sumado menos de lo que ha merecido”, resalta que a pesar de la mala racha “todo está al alcance” de los suyos.

Con respecto al encuentro con la Unión, comenta: “Si nos ponemos a pensar que es colista, que viene medio desahuciado, que vamos a ganar fácil... nos estamos equivocando, porque eso no existe en el fútbol. Ellos pelean por la supervivencia, ésta es su última bala y van a venir a presionarnos y tal y como estamos nosotros, que nos va la vida en cada punto...”

“Vamos a ver un partido muy intenso, porque aunque los objetivos son muy diferentes, los dos equipos vamos a luchar por la victoria”, añade.

El choque será arbitrado por el melillense Usama Sebti Mohtar, que no se ha cruzado antes con los gualdiverdes. Ha dirigido tres encuentros en el grupo X esta temporada, todos ellos resueltos con victoria local.