El entrenador del Betis Deportivo, Manuel Ruano, dio por bueno el empate que su equipo cosechó este domingo frente a la Unión Deportiva Los Barrios en la segunda jornada de Liga: "Cuando no se puede ganar hay que sacar otras conclusiones. El punto es justo y merecido para ambos equipos".

"El campo estaba en muy malas condiciones, por eso no se puede valorar técnicamente el juego en ese espacio final. Siempre digo a mis jugadores que llevar la iniciativa no es sacarla en corto, sino sentirse cómodos. Pero todo eso era difícil sobre este terreno de juego", agregó.

Ruano salió satisfecho a medias por el juego de sus futbolistas. Y fue autocrítico: "No hemos centrado ni aprovechamos la altura de nuestros delanteros. Pero para eso está el entrenador y todo el cuerpo técnico, para cambiar cosas cuando no salen bien. Va a ser difícil que los equipos aquí ganen porque el campo no le va a facilitar las cosas a nadie".