El Torneo Internacional de Polo encara sus días grandes

El 47º Torneo Internacional de Polo alcanza las jornadas centrales. Tras casi dos semanas de competición, el próximo sábado 11 de agosto llegará la final de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, que congrega a miles de personas en el Santa María Polo Club de Sotogrande. El público acude cada año a estas instalaciones no sólo por la espectacularidad que brinda este deporte de alto nivel, sino también por la programación de ocio paralela, que incluye música, tiendas, gastronomía y atracciones infantiles. Hasta el 1 de septiembre, tendremos la oportunidad de asistir a un acontecimiento imprescindible en el verano de la costa andaluza.

En estos días se disputan los últimos encuentros para decidir qué equipos se enfrentarán por la Copa de Plata, el segundo trofeo en relevancia tras la preciada Copa de Oro Maserati con la que llegará el momento álgido de esta competición. Casi un centenar de partidos conforman el calendario de este evento, considerado uno de los cuatro más importantes del universo polista y que convierte a San Roque en referente mundial de este deporte. Ya se conocen los ganadores de los primeros títulos disputados en el primer tramo del Torneo Internacional de Polo, la Copa de Bronce Estrella Damm en sus diferentes categorías. Dubai y Ayala consiguieron la victoria en alto y mediano hándicap, mientras que Sotoisola se alzó con la Copa de Bronce Isolas 1892.

Los mejores jugadores del mundo recalan en el Santa María Polo Club cada año para competir en el Torneo Internacional de Polo, en el que pueden verse hasta 2.000 caballos. Belleza, emoción, ritmo, competitividad… son algunos de los calificativos que podríamos usar para definir este deporte, que va ganando adeptos progresivamente en nuestro país.

Evento social y turístico

Pero el atractivo del Torneo Internacional de Polo va más allá del deporte, ya que con el paso de los años se ha convertido en un acontecimiento social y turístico de primer orden. Y es que son muchos los espectadores que llenan las gradas, terrazas y palcos del Santa María Polo Club en estas fechas. Entre ellos hay numerosos famosos habituales en Sotogrande, que no quieren perderse el espectáculo, como Luis Alfonso de Borbón o Ana Rosa Quintana. Además, cada año crecen las visitas de turistas extranjeros, especialmente quienes pasan el verano en la Costa del Sol.

Y es que el Torneo Internacional de Polo ha completado la oferta deportiva con diferentes espacios recreativos para garantizar la diversión de toda la familia. Hay propuestas para todos los gustos, como las compras. En el Shopping Village hay tiendas de moda y complementos, ideales para darse un capricho o elegir un regalo, como los clásicos sombreros de Panamanía, la ropa de Valecuatro o las gafas de sol Maui Jim. Junto a esta zona comercial, se encuentra el Gastro Garden, un lugar para cenar de forma original tras los partidos, donde se puede encontrar el menú japonés y tailandés del restaurante Fubuki Sushi-Thai de Tarifa, las ostras Ameliè, las minihamburguesas de Chez Vous, las pizzas de Mamma Mía o los helados artesanales de Patagonia.

En la Kid´s Area, los niños tienen juegos y atracciones atendidas por monitores profesionales. Y no pierdan la ocasión de probar los últimos modelos de Maserati, patrocinador principal del torneo, que expone sus coches de lujo en el recinto.

La música, protagonista

La música forma parte esencial del programa de actividades de ocio en la edición de este año. A diario al atardecer, hay conciertos en la zona de entrecanchas. Actuaciones en vivo de estilos muy variados, que van desde el jazz al rock, pasando por los ritmos del Caribe. Escarabajos el día 11 de este mes, What The Funk el 18, o Cubason el 1 de septiembre, son algunos de los grupos en cartel. El cantante sevillano José Manuel Soto ofrecerá un concierto el día 9 a beneficio de la Fundación Santa María Polo Club. Y coincidiendo con el fin de semana, las canchas del Santa María Polo Club acogerán el II Sunset Valley Festival, que trae un homenaje a la música de los años 80 con Nacha Pop y Modestia Aparte el día 10, y el 11 un tributo a los legendarios The Beatles de la mano de la banda inglesa Flaming Shakers, así como al afamado DJ Víctor Nebot, residente en Pachá Ibiza.

La marcha nocturna también está garantizada a diario en el Santa María Polo Club con el After Polo, la disco-terraza con más ambiente de Sotogrande, que ofrece fiestas temáticas los fines de semana. Y The 7th Chukker Club, local de copas con decoración de Roche Bobois y la mejor música del momento, al que se accede con las entradas Premium que dan derecho a disfrutar de los palcos y terrazas VIP con servicio de catering y una vista privilegiada de las canchas de polo.