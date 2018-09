Tarifa acogerá el IV Maratón Entre dos parques el domingo día 16 de este mes

Tarifa albergará el domingo día 16 de septiembre la quinta prueba del Circuito Provincial de Cádiz BTT Maratón 2018, una cita que se disputará en un imponente recorrido de 67 kilómetros en plena naturaleza.

El Circuito Provincial de Cádiz BTT Maratón 2018 regresa y lo hace con la disputa de la IV XCM Tarifa Entre dos parques, prueba organizada por el CD Unión Ciclista Tarifa. Como su propio nombre indica, esta cita se celebrará en dos pulmones verdes como son los Parques Naturales del Estrecho y de Los Alcornocales. Lugares con vistas impresionantes que acompañarán a los participantes durante buena parte de los 67 kilómetros de recorrido que consta la prueba.

El punto de inicio será La Calzada (C/Sancho el Bravo s/n) a las 9:00, con unos 3 kilómetros iniciales de neutralizado. A lo largo del recorrido se acumularán unos 1.800 metros de desnivel positivo. En ellos se coronarán altos como Molino Celeste, Saladavieja, La Roza o Los Zorrillos. Además, para aquellos que también quieran unirse a esta jornada ciclista, también habrá una ruta corta no competitiva de 33 kilómetros y aproximadamente 900 metros de desnivel positivo acumulado.

La organización habilitará varios puntos de cierre de control: el primero en el km. 10 a las 10:00; el segundo en el km. 26,5 a las 11:40; el tercero en el km. 42,7 a las 13:15; y el cuarto en el km. 51.5 a las 14:10. El punto de desvío para los que decidan completar la ruta corta será a los 7,8 kilómetros desde el comienzo conjunto.

Las inscripciones se pueden llevar a cabo a través de formulario web hasta el jueves 13 de septiembre a las 15:00, con un tope máximo de inscritos fijado por el organizador en 350 dorsales. El precio para federados es de 18 euros, de 23 euros para los que posean carnet ciclista y de 28 euros para no federados. El día de la prueba, en caso de no agotarse las plazas antes, se podrán formalizar inscripciones en horario de 7:30 a 8:30. Las categorías convocadas son las comprendidas entre junior y máster 60 (competitivas) más los cicloturistas (no competitivo).

Para la recogida de dorsales se han habilitado dos horarios: el día anterior a la prueba de 17:30 a 19:30 en la Tienda Destem Bike o ya el domingo coincidiendo con la recogida de dorsales. Todos los ciclistas deberán pasar control de firmas previo al inicio de la maratón. Al término de la carrera el club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.