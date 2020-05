Los linenses Manuel Jiménez y Antonio Iglesias, del Seúl Gym, conquistaron la medalla de oro de la categorías máster y senior II cinturones de color (no negros), en el torneo torneo Virtual de Formas hapkido, organizado por la Federación Andaluza de taekwondo. Este organismo pretende con estas competiciones mantener viva la práctica de su deporte, paralizada, como tantas, como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus).

El hapkido un arte marcial de origen coreano enfocado hacia la defensa personal militar y civil. La palabra hapkido es interpretada como “el camino de la unión con la energía universal”.

La participación en este torneo no tuvo una respuesta del similar on line de taekwondo por la especial dificultad que entraña la práctica de este arte en lugares no adaptados, ya que lo ideal es hacerlo con un compañero. En este caso se ha llevado a cabo en la modalidad de formas, que es un trabajo individualizado.

El próximo lunes se llevará a cabo el Campeonato de Andalucía de Combinaciones Técnicas de Taekwondo, también de manera virtual, en la que el Club Seul Gym presentará a varios deportistas, incluidos varios cinturones negros, lo que le hace acreedor a lograr nuevos trofeos.