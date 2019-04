"Solskjaer entiende el ADN del United"

-Este Barcelona está luchando por todo. ¿Existe en el vestuario del Unitetd el pensamiento de que es favorito?

-Creemos que podemos clasificarnos y afrontamos la eliminatoria con esa convicción. También es cierto que fuera del vestuario existe la sensación de que el Barcelona es favorito para la eliminatoria y para ganar la Champions. No tiene por qué ser algo negativo para nosotros. Esa sensación de que hay más que ganar que perder puede ser positiva.

-¿Cómo le explicaría al aficionado cómo juega el Manchester United?

-Somos un equipo que se sabe adaptar bien a las diferentes fases y estilos de juego. Cuando el rival tiene la pelota defendemos de manera muy compacta y contragolpeamos con velocidad, pero también tenemos jugadores capaces de asociarse, dominar con la pelota y jugar en campo contrario.

-¿Hay muchas similitudes entre aquella eliminatoria en 2012 con el Chelsea y ésta?

-Aquel año tuvimos cambio de entrenador, como ahora, y el Barça era favorito también. Es verdad que entonces jugamos primero en casa y luego en el Camp Nou, pero cada eliminatoria es un mundo, pese a que haya similitudes en cuanto a las circunstancias. Aquel duelo fue un tanto inesperado. Confiábamos en que podíamos pasar, pero recuerdo que el otro cruce era Bayern Múnich-Real Madrid y la gente ya anticipaba una final Madrid-Barça y la final fue Chelsea-Bayern. En el fútbol no se puede anticipar lo que puede pasar.

-Una victoria iría en consonancia con el idilio o magia que acompaña a Ole Gnnaar Solskjaer. Llegó con la vitola de entrenador interino -ahora ya renovado-, pero al que le van mejor las cosas de lo que quizás se esperaba.

-La verdad es que con el nuevo técnico los resultados han sido muy buenos, salvo un par de partidos las últimas semanas. Él tiene gran parte de responsabilidad en todo esto, sobre todo por la forma en la que llegó, la manera de comunicarse con los jugadores, con los medios, la forma de entender el club... No podemos olvidarnos de que él es una leyenda en el equipo por goles como el de la final en el Camp Nou. Desde luego entiende lo que es el ADN del Manchester United. Lo que destacaría es que en este poco tiempo que llevo trabajando con él me parece una buena persona y eso me parece importante a la hora de liderar un grupo.

-La sensación que da es que éste es el primer United que se parece al de Alex Ferguson. Los de Moyes, Van Gaal o Mourinho no se me asemejaban tanto...

-Habiendo sido jugador suyo seguro que aprendió muchas cosas para su rol de entrenador. Es cierto que, como entiende la cultura de este club, siempre nos está hablando de que tenemos que ir a por los rivales, que tenemos que tratar no solo de mantener el resultado sino también de seguir marcando. Esa mentalidad de nunca conceder y de nunca estar contento con lo que uno ha conseguido es algo que Ferguson instaló en el ADN de este club y seguro que Solskjaer lo tiene dentro, porque en cada charla antes del partido nos lo recuerda.

-En los cinco años que lleva en el United. ¿Cuántos partidos pone al nivel de esta eliminatoria?

-Hemos jugado finales como la de la Liga Europa, que fue importante porque es un título europeo y porque nos dio la clasificación para la Champions. Más allá de la final de la FA Cup o de la Supercopa inglesa, es cierto que esta eliminatoria es una de las más importantes y de las más bonitas. Es algo con lo que todos los niños que juegan al fútbol sueñan con jugar.