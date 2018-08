El anuncio del adiós a la selección española de David Silva se suma al cambio de ciclo tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 en LaRoja, con nuevo técnico, Luis Enrique Martínez, y ya sin tres campeones de todo con el equipo: él, Piqué e Iniesta.

De la generación que asombró al mundo con una hazaña inigualable, del grupo campeón del planeta en Sudáfrica 2010, ya sólo permanecen activos tres hombres en la selección: Reina, Sergio Ramos y Busquets, a expensas de la primera convocatoria que ofrezca el nuevo entrenador para el debut en septiembre ante Inglaterra.

El día 8 en Wembley, la fecha del partido y del debut de Luis Enrique, ya no estarán tres referencias de España; una ya asumida desde el 9 de octubre de 2016. Ese día, Piqué, con 102 partidos como internacional, ya anticipó un adiós confirmado tras Rusia 2018.

Iniesta, que impulsó a España a las cotas más altas de su historia con su gol en Sudáfrica, expresó su retirada de la selección minutos después del fiasco ante Rusia en los octavos de final, el pasado 1 de julio, en el estadio Luzhniki de Moscú. Un símbolo para la eternidad, campeón del mundo y doble de Europa con España, con 131 partidos con la camiseta roja, con 14 goles y un legado ejemplar, dijo también adiós. "A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así", dijo el manchego.

Y ayer el futbolista del Manchester City David Silva se sumó a las retiradas de la selección a través de una carta, después de 125 encuentros como internacional, de 35 goles -fue el máximo goleador de la era Lopetegui-, de dos Eurocopas y un Mundial y de 12 años al servicio del equipo nacional.

"No resulta fácil, después de todo lo vivido, sentarse a escribir estas líneas. Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la selección española de fútbol. Sin duda, es una de las elecciones más difíciles de mi carrera que comunico con agradecimiento y humildad", anunció. "Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", dijo Silva, cuya idea, antes del Mundial, era seguir al menos hasta la siguiente Eurocopa 2020, según expresó antes de viajar a Rusia.

Tres retiradas y otro fin de ciclo en la selección, como también ocurrió tras el Mundial de Brasil 2014. Entonces fue el punto final para Xavi, Xabi Alonso, Fernando Torres y Villa, aunque este último, años después, regresó fugazmente a una convocatoria con Lopetegui. Tras la Eurocopa 2016, Cesc tampoco entró ya en los planes del entonces seleccionador.

En total, ocho bajas de la generación de oro del fútbol español y de los campeones del mundo en 2010. Ya sólo se mantienen Reina, Sergio Ramos y Busquets. Ninguno ha anunciado ni insinuado su retirada inminente. "Me gustaría seguir bastantes años porque me voy con una pena terrible de este Mundial. Me voy a ver obligado a llegar a Qatar con la barba blanca", expuso Sergio Ramos.

"No va a haber una revolución. Es una palabra que no me gusta. Sí que tiene que haber una evolución. Va a haber cambios pero no por la edad. Me da igual. Viene gente por detrás a la que vamos a dar confianza y habrá un poco de todo", expuso el seleccionador el pasado 19 de julio, en su presentación en la Ciudad del Fútbol, mientras maneja "70" jugadores para su primera convocatoria.