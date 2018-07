Sergio Rodríguez, balono devoto

El jugador de la Real Balompédica Linense Sergio Rodríguez está disfrutando como si fuera un linense más de sus vacaciones en La Línea. En sus últimos días antes de la vuelta al trabajo, el talaverano aprovecha para visitar las playas del municipio campogibraltareño, en las que le encanta descansar, mientras toma el sol y se refresca del calor veraniego. Aunque en un principio la pretemporada de la Balompédica iba a comenzar ayer lunes, el jugador ha preferido visitar la ciudad antes de tiempo y pasar unos días de aclimatación hasta el próximo sábado.

El lateral diestro ha sido uno de los pocos foráneos que no se ha marchado al acabar la temporada, y llegó incluso a jugar el partido homenaje del ascenso en Miranda de Ebro, que se disputó en el Municipal el pasado 27 de mayo, junto a los jugadores de la zona, como los Chico, Juampe, Joe, Olmo, etc. El defensor manchego parece estar muy cómodo en la localidad gaditana, a la que llegó el curso pasado procedente del Extremadura UD, firmando por dos ejercicios con los albinegros.

El jugador está muy contento con el equipo que se está haciendo y está "convencido con el proyecto actual de la Balona", comenta. Él está feliz de tener contrato en vigor aún, porque "cree" en el actual proyecto que se está construyendo y se deshace en elogios a la labor de su presidente: "Raffaele Pandalone está haciendo un trabajo descomunal por la Balona", reconoce. En cuanto a la confección de la plantilla "defensivamente nos estamos reforzando muy bien y poder corregir esas carencias que el año pasado nos pesaron, nos va a mejorar como conjunto", se sincera.

De los jóvenes que se incorporan al equipo le han hablado muy bien: "La mayoría no son los típicos jugadores sub-23, que vienen solo a ayudar al equipo, sino que vienen a disputar la titularidad muy en serio. Es de admirar, aunque sea gente de fuera, porque van a darlo todo por la Balona", explica. Sobre el nuevo entrenador de la Balompédica argumenta: "De Jordi Roger tengo muy buenas referencias, porque tengo amigos de Cornellà que me han hablado estupendamente de él", dice, pese a que todavía no ha tenido la ocasión de conocerle.

El balono está muy pendiente a todo lo que acontece en los previsibles rivales del club: "Aunque uno está de vacaciones, siempre permanece atento a lo que sucede en el Grupo IV", declara. "Este grupo siempre ha tenido grandes equipos y magníficos jugadores, por lo que siempre van a dar guerra y, más este año, que hay conjuntos muy competitivos", sentencia el talaverano.

Un tema del que se ha hablado mucho, es las supuestas ofertas que le han llegado a Sergio Rodríguez. Él explica que: "Es cierto que rechacé a Recreativo y a Badajoz, que económicamente me ofrecieron más, pero siempre quise quedarme en la Balona porque quiero hacer algo bonito este año. Tengo mucha ilusión de hacer cosas bonitas aquí", confiesa.

Sergio Rodríguez ha sido el hombre que más minutos se ha enfundado la guayabera blanquinegra esta temporada, disputando 31 partidos y 2.778 minutos.