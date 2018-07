Semana de plata para la Balona

La Real Balompédica Linense (Segunda B) inicia hoy una semana con tintes de plata. Los albinegros de Jordi Roger reciben esta tarde la visita del Córdoba Club de Fútbol (Segunda división) en el estadio Municipal (20:30). Los linenses harán lo propio con el Mallorca y el Cádiz el jueves y viernes en el XXXI Trofeo Ciudad de La Línea, el plato fuerte del verano balono.

La Balompédica encara un periodo muy exigente en cuanto a preparación con las bajas de Joe, Pirulo y Juan Delgado, que continúan con sus recuperaciones. El equipo que dirige el barcelonés Roger aguarda invicto su cita con el club blanquiverde. El pasado sábado la Balona se alzó con el Trofeo Alcalde Villa de Los Barrios y anteriormente doblegó a San Bernardo y San Roque, después de comenzar con un empate como local ante el Bristol City inglés.

Roger quiere observar de cerca el rendimiento del banda a prueba Fabio Méndez

El duelo ante el Córdoba de hoy es el segundo para la Balompédica en casa. Curiosamente la Balona solo está jugando como equipo anfitrión ante clubes de superior categoría. Este jugoso partido podrá disfrutarse por ocho euros, descuento para abonados de la entidad que deja en cinco euros la entrada a sus seguidores. El saque de honor correrá a cargo del exbalono y excordobesista Rafael Alarcón Fontalba Fali.

Este enfrentamiento es el primero de los tres que auguran una semana de fútbol por los cuatro costados en el Municipal de La Línea. También es una ocasión ideal para ver en escena al banda del Almería Fabio Méndez, el único superviviente de los chavales que han probado fortuna con la Balompédica este verano y que no ha podido lucirse en los otros partidos. Roger quiere que el chaval siga con la primera plantilla, por lo menos, para ver como se desenvuelve con equipos de otro calado esta semana.

Para el Córdoba de Francisco, exjugador del Almería y que entrenó al Lugo en Segunda la temporada pasada, será su tercera prueba en lo que va de verano. Los cordobesistas iniciaron su balance de pretemporada con un amistoso ante el Celta, que saldaron con tablas, y prosiguieron su preparación en las instalaciones de Montecastillo (Jerez de la Frontera) logrando el primer triunfo estival, frente al Atlético Sanluqueño el pasado sábado.

El conjunto califal visita el Municipal con toda su artillería disponible. No obstante, el único que es duda para el partido es el centrocampista Edu Ramos. Entre las filas del Córdoba destacan Javi Lara, que ya compitió contra la Balompédica como parte del Lucena y que ha jugado en Primera con el Eibar; Quim Araujo, Javi Galán, Sasa Jovanovic o Aythami Artiles, ex de Las Palmas que también visitó la ciudad con su antiguo equipo en la última edición del Ciudad de La Línea.

Para el nuevo entrenador del Córdoba, que ha recogido el testigo de José Ramón Sandoval tras su épica salvación el último curso, no será novedad la visita a la localidad linense. Francisco dirigió al Almería B en la temporada 2011-12 y 2012-13. De hecho, él fue el entrenador del filial almeriense de Aleix Vidal en el regreso de la Real Balompédica a la categoría.