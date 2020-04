El mundo del fútbol aguarda con expectación la decisión definitiva sobre qué ocurrirá esta temporada ya marcada y condicionada para siempre por la pandemia del coronavirus. El fútbol modesto, el llamado no profesional, vive con una dosis extra de incertidumbre la que se espera sea la semana clave para conocer el futuro de las competiciones. La Segunda B de la Balona y el Algeciras CF y la Tercera división de la UD Los Barrios son las puntas de lanza del resto de categorías más cercanas que asumen que el balón no rodará más hasta el curso 2020-21.

Sin embargo, la última palabra no está dicha y la Real Federación Española de Fútbol parece haber mandado el balón al tejado del Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes. El organismo que preside Luis Rubiales ya planteó sus soluciones -sin descensos y con un sistema de ascensos exprés-, una postura que no fue recibida del mismo modo por las Territoriales. Por eso la Española ha decidido plegarse a lo que dicten las autoridades competentes del Gobierno.

El reloj corre en contra de reanudar las competiciones, sobre todo las no profesionales. La mayoría de los clubes, en eso sí, se han puesto de acuerdo en el frente común de no jugar en verano y mucho menos a puerta cerrada. Cada día que pasa acerca un poco más la cancelación de la temporada ordinaria, lo que brinda una salida al estilo Rubiales o una anulación total y en la que la campaña 2019-20 quede como si no hubiese existido. La máxima división de Holanda, la Eredivise, ya ha tomado ese camino.

Después del polémico asunto de los test a los futbolistas, la gran incógnita es conocer el protocolo que Sanidad y el CSD deben hacer público para la reactivación de los entrenamientos, algo que se da por hecho para los profesionales de Primera y Segunda. Ese protocolo ya se ha llevado a cabo en algunos países europeos -como Italia e Inglaterra- con reglas estrictas de cómo retomarán el trabajo técnicos y jugadores de manera individual y después, de forma progresiva, de manera grupal.

Lo que queda claro es que el fútbol que reanude su competición se deberá prolongar hasta más allá de agosto, la fecha tradicional para el comienzo de una nueva temporada. UEFA y FIFA contemplan variaciones en el reglamento, como introducir cinco cambios por equipo en caso de que se disputen partidos cada tres días. Es evidente que una nueva realidad requerirá nuevas normas.

Los clubes de Segunda B y Tercera ya han manifestado sus inquietudes y necesidades a la Federación. La economía de la gran mayoría de estos equipos depende de sus aficionados y patrocinadores, dos motores que en un estadio cerrado no pueden carburar.