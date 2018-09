Seguimos para bingo

El invicto e imbatido líder quiere dar otra puntada a su histórico arranque de temporada en el grupo X de Tercera. El Algeciras CF visita hoy (12:00) el San Juan Bosco de Utrera, una plaza donde le espera un rival que no conoce la derrota y que aspira abiertamente a pelear por los puestos de playoffs de ascenso. El duelo reúne todos los condicionantes para comprobar el estado de gracia de los albirrojos, que han disparado todos los niveles de euforia de sus aficionados.

Javier Viso, el técnico del Algeciras, puede repetir once por tercera jornada seguida. Sería lo más lógico después de la última exhibición de fuerza ante el Sevilla C. Romero, Juanjo, José Carlos, Berlanga, Pablo, Melo, Zafra, Iván, Antonio Sánchez, Pipo y Antoñito se han ganado la titularidad. Sin sancionados ni lesionados, el central algecireño Fran No -sin ficha hasta mediados de octubre- continúa como la única baja de un plantel que respira un ambiente pletórico.

Somos los primeros que nos exigimos más. Lo más bonito es poder hacer feliz a la gente

Después de la última sesión matinal de ayer, Viso dio a conocer una convocatoria con el último once y la entrada de Aaron, Ayala y Borja, tres algecireños que se suman a Alberto Fuentes y Pablo Barroso. Es decir, que se quedan fuera Chapa, Oñate y Álex Guti -de la última lista-, y Josemi y Bryan. Y es que está muy caro hasta colarse en el banquillo algecirista en estos momentos.

El Algeciras pretende extender hoy en Utrera un pleno que, tras ganar a Écija, Gerena y Sevilla C, supone el mejor inicio desde la campaña 62/63, la del primer ascenso a Segunda división. Un cuarto triunfo seguido obligaría a mirar la hemeroteca de los años 50. Esta presión añadida tampoco parece importar demasiado a un equipo que irradia fuerza, ilusión y determinación.

"Somos exigentes y cada vez nos lo ponemos más difícil a nosotros mismos", aseguró Viso en la previa. "Sabemos que algún día nos tocará (perder), pero mientras no nos toque vamos a disfrutar y a competir el máximo. Vamos a Utrera con la intención de traernos los tres puntos y es lo que tenemos en mente", insistió.

El técnico recalca que la responsabilidad, ahora líder, "es la misma" que el primer día. "Sabemos dónde estamos. Me siento feliz porque si puedo hacer cinco minutos feliz a la gente es algo bonito. Pienso que ellos están pagando por un espectáculo y eso tiene que estar acorde a las exigencias que ellos necesitan, por eso nuestro trabajo siempre está enfocado a que el público disfrute de lo que está viendo".

Sobre el rival, Viso entiende que "el Utrera ha hecho un buen equipo, le da un buen trato al balón y me gustó bastante", y desecha que el campo vaya a ser un impedimento: "No tenemos que poner excusas ninguna. Hay que ir allí e intentar ganar. Va a ser un partido muy competitivo".

Viso admite que gestionar la plantilla en estos momentos es delicado "por el gran nivel de todos" y concede que tocar el once "es complicado". "Cuando un equipo funciona como lo hace es difícil, si se tiene que hacer algún retoque es obligado o porque se tiene que hacer, pero ya se acaba el tiempo de hacer inventos. El resto tiene que esperar su turno y aprovecharlo", explicó.

El preparador algecireño sostiene que es el primero en evitar que la mente de la caseta se vaya por las nubes: "No puedo venirme arriba porque ahí hay cuatro compañeros que me bajan rápidamente y mi familia es la primera que me dice que esto acaba de empezar. Ahora vivimos momentos de paz, así que vamos a seguir así, pasito a paso, con trabajo, trabajo y trabajo".