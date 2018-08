Santana llega muy comprometido

El canario Pablo Santana Gil ya es integrante de pleno derecho de la primera plantilla de Real Balompédica Linense. El penúltimo fichaje de Raffaele Pandalone viajó ayer desde su tierra natal, estampó su firma en los documentos que aún no habían sido sellados por su rúbrica y esta misma mañana participará en su primera sesión preparatoria con los que serán sus compañeros de viaje hasta final del presente curso, a las órdenes de Jordi Roger.

El mediocentro defensivo es consciente de que incorporarse a la plantilla en la última semana de la pretemporada supone un "hándicap importante" para él, pero está convencido de que con trabajo y dedicación no tardará mucho en ponerse al nivel del resto de la caseta. Llega decidido a reivindicarse, a demostrar que en Las Palmas no supieron darle la oportunidad que se merecía.

Sé que incorporarme el último es un hándicap pero trabajaré para solventarlo pronto"

Pablo Santana pasaba por ser uno de los futbolistas con más proyección de la cantera pío-pío, pero la directiva le ofreció para esta temporada una renovación con la sombra de acabar de nuevo jugando en el segundo equipo si durante el verano no convencía al técnico del primer equipo y el futbolista acabó por desestimar esa opción y buscarse nuevos horizontes. "Fue de mutuo acuerdo, pero no quería seguir en un filial", explica.

El futbolista sabe que llegar tarde al bloque no facilita su incorporación, pero se encarga de puntualizar que lejos de estar parado desde que regresó de sus vacaciones, a comienzos de junio, ha trabajado durante todo el verano con un preparador personal. "Es verdad que voy a necesitar un tiempo para conocer los mecanismos, los compañeros, así que solo queda trabajar un poco más de lo normal para acortar esos plazos", se compromete.

El mediocentro, que no puede ocultar la ilusión que le hace sumarse al proyecto de los albinegros, reconoce que no ha encontrado excompañeros a los que consultar por el equipo ni por la ciudad. "Lo que sí es verdad que a través de terceros todo el mundo me dice que es un club muy serio y que voy a estar muy bien aquí", recalca.

Pablo Santana entiende que sus principales virtudes sobre el terreno de juego son la buena colocación y el conocimiento del juego y recalca que el pasado curso, cuando venció con su equipo en el Municipal 1-3 (el partido que provocó la destitución de Julio Cobos) le quedó claro que la afición aprieta, pero lejos de amedrentarse ve en esa situación "el lado positivo".