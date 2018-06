Sánchez viene para ascender

El Algeciras Club de Fútbol anunció el pasado jueves seis fichajes, pero uno de ellos, el del sevillano Antonio Sánchez, concentró la atención y los elogios de los aficionados albirrojos más que ningún otro. El atacante, que llega procedente del Arcos, asegura que su desembarco en el Nuevo Mirador supone "un paso adelante" en su carrera deportiva y que después de haber participado en dos liguillas llega decidido a celebrar un ascenso.

Antonio Manuel Sánchez Expósito (Sevilla, 06/04/1991) se forjó en la cantera nervionense y después de cuatro temporadas en el filial de Tercera se marchó a la Arandina, con la que descendió. Después enlazó dos fases de ascenso, la primera con el Arroyo extremeño y la segunda con el Arcos, con el que repitió la pasada campaña, pero esta vez con peor resultado.

"Es bonito saber que los aficionados han recibido con ilusión mi fichaje, porque además el Algeciras lleva varios años intentándolo, pero también supone una responsabilidad añadida, porque los que acudan al campo me van a mirar con lupa", reflexiona el protagonista.

Antonio Sánchez recuerda que en el partido que disputó el pasado curso en el Nuevo Mirador hizo el tanto que le valió a los visitantes para llevarse el empate y cuajó una muy buena actuación. "Un poco les di la tarde", bromea. "Este año trataré de compensarles por aquel mal rato".

El futbolista coincidió con El Gato Romero en la cantera del Sevilla y más tarde se reencontraron en las convocatorias de la selección andaluza senior. Ambos mantienen una magnífica relación, como le sucede con Rafael Melo, que realiza idéntico trasvase, también procedente del Arcos.

"He visto los nombres de los que han renovado y aunque no he jugado con ellos, llevamos tanto tiempo enfrentándonos que ya es como si nos conociésemos", puntualiza. "Es más, algunos nada más saber de mi fichaje me llamaron y tengo que agradecerles que me han acogido muy bien y eso se agradece".

El atacante deja claro que para nada quiere que se malinterpreten sus palabras, porque está "muy agradecido al Arcos" porque le ha "dado mucho", pero sostiene que su incorporación al conjunto de La Menacha es "un paso adelante".

"Es que me incorporo al Algeciras, que es un club grande, histórico y eso es muy bonito", explica. "Estamos hablando de una entidad que cuenta con un gran respaldo de sus aficionados y de una gran ciudad y todo ayuda para que sienta que tengo delante mía un reto muy bonito, porque soy consciente de que voy a un sitio en el que todo lo que haga va a tener mayor repercusión".

El ya nuevo jugador albirrojo llega a La Menacha "para pelear por el ascenso". "Tenemos todos que poner nuestro granito de arena para que ese club llegue donde se merece estar, en una categoría superior".

Preguntado por sus características, responde: "Soy un jugador que tiene gol, fuerte, corpulento, que va bien de cabeza, con buena pegada, potente, trabajador y sobre todo muy competitivo y muy solidario".

Antonio Sánchez rehúsa fijarse objetivos numéricos y apuesta solo "por trabajar y llegar lo más lejos posible" con su nuevo equipo.