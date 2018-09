El San Roque de Mariano arranca hoy la temporada en Valverde del Camino

El Club Deportivo San Roque emprende hoy una nueva andadura. El equipo rojillo, dirigido por el ex de la UD Los Barrios Mariano Marcos, afronta su segunda temporada consecutiva en el grupo I de la División de Honor Andaluza, la antesala de la categoría nacional. El San Roque debuta esta tarde (20:00) en el Javier López Zarrita de Valverde del Camino ante la Olímpica Valverdeña.

Pasada la página de la segunda etapa con el algecireño David Gutiérrez Guti, el CD San Roque apostó por Mariano Marcos, conocido por su trayectoria como jugador en Los Barrios, donde colgó las botas y comenzó su carrera como entrenador en la base de la Villa. El castellano-leonés prosiguió en la competición de Gibraltar, desde donde recala en el Manolo Mesa.

Con él ha tirado de algunos futbolistas de la comarca que regresan del Peñón para conformar una plantilla cimentada en veteranos como Chupi, Marín y Copi, y jóvenes de la casa como Banderas, Puyi o Nacho.

"Hemos formado un vestuario importante, compaginando veteranía con juventud. Soy de los que piensa que en el éxito interviene mucho el grupo y aquí hay gente con experiencia tirando del carro", aseguró el técnico.

Mariano, no obstante, no podrá contar con seis jugadores que aún no tienen la ficha en regla: Juancho, Sidi, Tirado, Edén, Juanma Gallego y el argentino Adrián Castro Otamendi, todos pendientes del dichoso transfer.

"Ya no hay excusas", afirmó el entrenador rojillo. "Tenemos que ir con todas las de la ley para traernos los tres puntos, aunque será una jornada atípica porque hay seis jugadores que todavía no tienen la ficha en regla y nos van a faltar seis piezas importantes", lamentó.

Sobre la Olímpica, el técnico del San Roque habla de "un equipo hecho para ascender, importante en la categoría".

"Nosotros hemos competido bien contra los equipos grandes este verano", dijo. "Vamos a tratar de empezar bien, pero yo soy de ir partido a partido porque esto es una carrera de fondo. El hecho de comenzar fuera tampoco me dice nada", explicó.

La Olímpica, dirigida por el sevillano Alfonso Lozano, es uno de los seis equipos de Huelva en la categoría.