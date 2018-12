El CD San Roque, contra las cuerdas

El Club Deportivo San Roque encara este domingo (11:30) una auténtica prueba de fuego con la visita de La Palma CF al Manolo Mesa. Los rojillos no ganan desde hace casi dos meses y necesitan comenzar a sumar de tres en tres “como sea para salir de ahí abajo”. Un paupérrimo punto es el bagaje desde el último triunfo, ocho jornadas atrás, una crisis que tiene al equipo en puestos de descenso. Mariano Marcos, el técnico, recupera a Chupi y Luisma, pero pierde a Jesús.

Alineaciones probables CD San Roque: Diego, Banderas, Tirado, Chacón, Edén, Juancho, Chupi, Luisma, Fosela, Sidi y Copi.

La Palma CF: Jesús Lepe, Caro, Manolo, Andrés, Finidi, Velasco, Galleti, Alvarito, David, Cruzado y Carlos.

Árbitro: Avilés Hernández (Sevilla).

Hora: 11:30 (14ª jornada).

Campo: Manolo Mesa de San Roque.

El San Roque quiere y debe comenzar a levantar cabeza ante su afición, después de haberse ido de vacío en seis de los últimos siete partidos. La situación preocupa y mucho al club, que no gana desde que vencieron al Castilleja el pasado 7 de octubre (2-0). Los rojillos son decimosextos con 10 puntos, a sólo dos del colista, el Isla Cristina.

El técnico rojillo es consciente de que “ahora estamos en una mala racha y tenemos que ganar como sea para salir de ahí”.

“Esta semana nuestra misión era mantener concentrado al 100% al grupo. Cuando estás abajo todo se te vuelve en contra porque todo es cuestión de dinámicas”, considera. “El último partido en casa pudimos ganar por goleada, pero terminamos empatando”.

Mariano recupera esta semana a Chupi y a Luisma, que no pudieron estar en el Viso, y pierde a Jesús, “que tiene el pie derecho inflamado”.

El tiempo no pasa en balde y, aunque los sanroqueños preparan con esmero cada partido, los resultados no llegan: “Se planifica todo durante la semana para que no nos falte nada por hacer y llegar al partido en las mejores condiciones, pero luego las cosas no salen bien. Nosotros seguimos dejándonos la vida para ganar el domingo”, asegura.

“Ellos vienen de perder, pero están por encima y hay que ganarles como sea”, dice Mariano de su rival. “Para nosotros ahora cualquier equipo es complicado y hay que intentar aprovechar esa mala racha de La Palma y dejar los tres puntos aquí”.

La Palma CF desembarca en el feudo rojillo después de hilar tres derrotas, la última por un estrepitoso 0-5 en casa ante el Cartaya. El conjunto palmerino, que no ha empatado esta liga, llega como 12º clasificado con 15 puntos, cinco más que los sanroqueños. El equipo entrenado por Pascual García tiene a Pavón y Aguila sancionados y no gana como visitante desde el 16 de septiembre en su visita a Peñarroya.