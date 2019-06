Jesús Ayala llega al CD San Roque de la mano de David Gutiérrez Guti. La presentación del nuevo técnico rojillo, cuyo fichaje fue hecho oficial un día antes, estuvo acompañada este jueves de la noticia de la incorporación del banda Jesús Ayala, que ya coincidió con su entrenador en el Algeciras y que el curso que acaba de finalizar defendió los intereses de la Unión Deportiva Los Barrios, que también fue dirigido por el mismo técnico en el arranque de la temporada.

Guti explicó que ésta que supone su tercera andadura en el conjunto rojillo le proporciona “una gran alegría y muchísima ilusión”.

“Siento que vuelvo a un sitio donde me quieren, me respetan y donde he sido feliz”, dijo con rotundidad. “Y por supuesto es muy importante y alentador contar con tres años por delante para poner al club donde merece estar”.

Las incorporaciones de David Guti y Ayala han sido las primeras decisiones de Abel García tras ser reelegido presidente del CD San Roque