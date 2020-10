El San Roque busca en Chiclana acercar el sueño de la Copa

El CD San Roque afronta esta miércoles (21:00) el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Andalucía de División de Honor. Los rojillos visitan al Chiclana CF con la ventaja del 3-1 de la ida en el Manolo Mesa. El Municipal de Chiclana cuenta ya con todas las medidas necesarias contra el Covid-19 después de que la Federación Andaluza tuviese que aplazar el encuentro que estaba previsto para el pasado sábado.

Los rojillos no quieren posponer más su sueño de alcanzar la Copa del Rey. Para ello, los pupilos de David Guti necesitan pasar la eliminatoria y clasificarse para la final a cuatro de Marbella, donde los dos mejores obtendrán el preciado billete para la fase previa copera.

El San Roque viaja con las bajas sensibles de Juan Llaves y Aarón, ambos expulsados en la ida. Además, Guti tiene a varios jugadores entre algodones y no decidirá la lista hasta el mismo miércoles. Podría entrar como novedad el último refuerzo: Álex González, barreño de 18 años que llegó a debutar en Tercera la pasada temporada con la Unión siendo juvenil. El futbolista es sobrino de Ángel Pirri y Dani Guerrero, y jugó con los rojillos en edad infantil.

Guti advierte de la dureza del Chiclana, "un equipo súper peligroso de medio campo hacia arriba, fuertes a balón parado y con gente muy veterana", aunque el técnico observa que los chiclaneros "tienen algunos problemas atrás".

El preparador rojilla pide a los suyos que sepan jugar con la ventaja: "Hemos hablado y no podemos cometer ciertos errores como en la ida, en un partido que está ganado no podemos quedarnos con nueve a falta de cinco minutos", sostiene. "Las eliminatorias no se acaban en el primer partido. Sabemos que ellos allí juegan muy bien al fútbol, tienen argumentos y creo que vamos a sufrir. Tenemos que ser capaces de mantener la compostura", afirma Guti.

El Chiclana CF se aferra al "factor campo" para soñar con la remontada. "No estoy contento con el resultado pero sí satisfecho con el trabajo que hizo el equipo", aseguró Lupi, el entrenador. Los de casa ven la eliminatoria "abierta, con la ventaja del San Roque". "Va a ser difícil pero se puede hacer".

Los chiclaneros, con aforo reducido, han fijado las entradas a 10 euros (tribuna), 5 euros (general) y 1 euros para los niños.