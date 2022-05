El San Fernando, "decepcionado" con el algecireño Francis Ferrón

El presidente del San Fernando CD, Louis Kinziger, ha mostrado este martes su "decepción" con algunos jugadores de la plantilla azulina tras el pésimo final de temporada de los isleños, que se salvaron a pesar de una abultada última derrota en el grupo II de la Primera RFEF, en el que compitieron con el Algeciras y la Balona. Uno de los señalados ha sido el delantero algecireño Francis Ferrón, de quien se da por hecho en el entorno que no va a continuar en el proyecto a pesar de tener un año más de contrato.

"No podemos tener un nueve que no marque un gol en los últimos once partidos y falle tres penaltis", ha señalado Kinziger en alusión a Ferrón. "Sé que estará dolido igual que yo, sé que es un gran jugador y una gran persona, pero claro que te decepciona", reflexionó el dirigente azulino al ser preguntado.

Kinziger no se ha mordido la lengua: "Hay jugadores no han dado la cara, me da igual que tengan contrato, prefiero traer otros que ganando menos dinero sí lo den todo en el campo. No voy a permitir que sigan riéndose del San Fernando CD", ha asegurado el presidente, que ha avanzado que se quedará "el 50% de la plantilla" y el objetivo "será dar un paso más aunque no tenemos capacidad económica para hacer un equipo para ascender".

Sobre la continuidad de Nacho Castro como entrenador, el dirigente ha explicado que se trata de "un caso espinoso" y asume que "lo más normal es poner un culpable". "Hablaré con él para ver cómo está, pero no voy a anunciar aquí bajas como esperaba mucha gente. No actúo según quiera la gente. El objetivo se ha cumplido, de la peor manera, pero se ha cumplido", resumió.

Kinziger ha admitido "una sensación de frustración" por la segunda vuelta isleña y ha pedido disculpas: "Nuestro escudo se merece dignidad, respeto y entrega. Pido disculpas por este final, nos salvamos aunque de la peor de las maneras. El San Fernando peleará un año más en Primera RFEF y eso tenemos que valorarlo, con cabeza fría, analizar los hechos, aprender e ir más allá", sentenció.