Roger aplica el partido a partido al calendario balono

El entrenador de la Real Balompédica Linense, el barcelonés Jordi Roger, no quiere dar más importancia de la necesaria al calendario que afrontará su equipo el próximo curso en el grupo IV de la Segunda división B.

El míster albinegro considera que hay que enfrentarse a todos los equipos y solo piensa en ganar cada fin de semana. Roger señala el trabajo de la plantilla, "muy receptiva y con muchas ganas de hacer las cosas bien", como la clave para hacer bueno un calendario complicado.

"Nos estamos preparando para ganar la primera jornada en el campo del UCAM Murcia. El calendario es algo que no puedo trabajar y es el que es. Ha caído así y como tenemos que jugar contra todos los equipos en esta temporada pues hay que afrontarlo", explicó Roger.

La Balona vuelve a comenzar por cuarta temporada consecutiva lejos de casa, pero eso al técnico blanquinegro le anima aún más para seguir trabajando duro: "Empezamos y acabamos fuera, lo único que me he planteado es trabajar cada día con el equipo, que vaya mejorando y cogiendo minutos para que llegue a la primera jornada contra el UCAM en las mejores condiciones", insiste.

El preparador catalán sostiene que no puede hacer nada con un calendario que no depende de él y que habrá que afrontarlo como viene: "No me he parado a plantearme si me beneficia o no lo que nos ha tocado. Esto, al final veremos cómo acabamos. El calendario ni me gusta ni me disgusta, tenemos que jugar contra todos", concluye el balono.