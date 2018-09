Roger: "Cuesta mucho ganar en esta categoría; es un punto importante"

Jordi Roger se mostró satisfecho con el punto conseguido por su equipo al término del encuentro, aunque reconoció que a los suyos les había faltado empuje arriba, sobre todo en la recta final: "Ha sido un partido muy abierto, sobre todo en los últimos minutos. Ellos se han descolgado con varios jugadores y han tenido fuerzas para atacarnos, algo que nos ha faltado a nosotros. Creo que ha sido un partido que hemos podido ganar, pero también perder", admitió.

El técnico de la Real Balompédica también se mostró crítico y aseguró que no le "gusta que me generen ocasiones tan claras, como la última que han tenido", y recordó que "cuesta mucho ganar en esta categoría, es un punto importante y hay que irse satisfechos, sacos notas positivas".

"Hemos generado muchas ocasiones de gol fuera de casa, me gustaría ver qué equipo hace tanto ofensivamente. En Segunda B hay muchos rivales que sólo tienen una o que te crean peligro de balón parado. Yo intento también que no nos generen, pero ellos lo han hecho muy bien y han tenido dos muy buenas". Además, Roger tiene dudas sobre el gol anulado a Abel Suárez: "Me gustaría ver el gol que nos han anulado".

"Mi equipo ha hecho un gran trabajo en líneas generales, es complicado que no nos generen tantas ocasiones cuando juegas de visitante". Jordi Roger concluyó avisando que "el próximo encuentro lo vamos a afrontar como éste, analizando nuestros fallos y tratanto de mejorar. Hay que estar en continua mejora durante todo el año, este equipo tiene mucho para crecer".