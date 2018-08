Reunión de vecinos

La Real Balompédica Linense (Segunda B) y Algeciras Club de Fútbol (Tercera) se enfrentan esta tarde (20:00) en el Municipal, en un partido que supone la devolución de visita de los albirrojos a la presencia de los linenses, hace ahora una semana, en el trofeo Virgen de La Palma, que se resolvió con victoria de la Balona merced a un gol al final del partido. Para los dos conjuntos éste será el último amistoso antes de hacer frente el próximo fin demana al debut liguero en sus respectivas categorías.

La de esta noche supone la primera visita a La Línea del Algeciras desde que el siete de febrero de 2016 entonces en competición oficial, en el grupo IV de la Segunda B, resuelto con victoria por la mínima de los de casa. El último compromiso veraniego en este escenario entre ambas escuadras se remonta a poco antes, en concreto al ocho de agosto de 2015, en la final del III Trofeo Mancomunidad en la que los algecireños se adelantaron en una buena primera mitad merced a un tanto de Cristo, un gol que los linenses enjugarían primero por medio de Chico Rubio y más tarde de Juampe, al transformar un penalti.

Los dos entrenadores piensan más en el debut liguero que en el Clásico de hoy

La Balompédica llevó a cabo ayer un intenso y extenso entrenamiento matinal bajo un calor notable. Un esfuerzo casi al límite que ha sido la norma en una semana en la que, al contrario de lo sucedido desde mediados del mes de julio, el calendario ha estado huérfanos de amistosos. El de esta noche será el noveno, y el último, para los albinegros.

Los de casa siguen a la espera de completar su plantilla, a la que aún le faltan dos o tres jugadores para estar al completo. El de hoy será el noveno amistoso de una plantilla a la que aún le faltan entre dos y tres jugadores para apuntalarla. "Ya sabemos cómo va esto y el mercado está abierto hasta finales de este mes, estamos trabajando el mercado pero mientras tanto trabajamos con la plantilla que existe", aclara el entrenador, Jordi Roger.

El preparador albinegro recalca que a pesar de ser el último compromiso de preparación, este encuentro no tiene para él carácter de "ensayo general", por un lado porque la plantilla aún no está al completo y por otro porque cuatro jugadores andan con problemas físicos y además de Pirulo y Juan Delgado, que están descartados de antemano, es muy probable que algún otro [Rafa Navarro y el recién llegado Kike Gómez] se vea obligado a ver el encuentro desde la grada.

"Yo soy de la opinión de que a las pretemporadas y sobre todo a sus resultados no hay que darles mucha importancia", recalca Roger, que tiene claro que cuando quiere ver "la mejor versión del equipo" es el próximo día veintiseis en la cancha del UCAM de Murcia en la primera jornada de Liga.

"Este no deja de ser un partido más de preparación y no lo hemos preparado específicamente, más bien ha sido una semana de mucha carga de trabajo, con tres días de dos sesiones", recalca. "Por supuesto que nos gustaría dar buenas sensaciones, que queremos sacar conclusiones, soy consciente de que para el entorno es un partido especial a pesar de ser amistoso, pero no podemos perder de vista que seguimos en preparación y que nuestro objetivo está en el domingo del UCAM".

El partido sí que será especial para los canteranos Álex Trujillo, Luismi y Mai, a los que la semana próxima el club comunicará si cuenta con ellos para la competición. "Más o menos tengo una decisión tomada y ante el Algeciras la terminaremos de aclarar, lo que está claro es que si me quedo con un chaval joven es porque creo que puede aportarnos y sumar; en cualquier caso tenemos muchas piezas que cuadrar y ya lo hablaremos con ellos, que son los primeros que lo tienen que saber".

El Algeciras devuelve hoy la visita a los blanquinegros una semana después. Los albirrojos afrontan el choque de hoy dos días, después de empatar a uno en el reestreno del Manolo Mesa con el San Roque, con el handicap de jugar dos partidos en tres días. Con este encuentro, el Algeciras echa el telón de amistosos veraniegos, a poco más de una semana del primer partido de liga ante el Écija Balompié.

Más allá de la eterna rivalidad entre ambos clubes, supone el séptimo encuentro en lo que va verano para la plantilla albirroja y aunque su entrenador, Javi Viso, se lo toma con calma, este uno de esos enfrentamientos que gusta ganar, pese a no haber nada en juego. Quien se lo con tranquilidad es el defensor Fran No, que esta semana ha empezado a entrenar con balón y progresa adecuadamente en su recuperación.

El Algeciras se enfrenta por cuarta vez este verano a un equipo de Segunda B (Atlético Malagueño, San Fernando y Real Balompédica Linense en dos ocasiones), y ante los que ha conocido la derrota en sendas citas. Los albirrojos también visitaron al San Bernardo y Tesorillo, además de San Roque.

El técnico del Algeciras cuenta con toda la plantilla para el duelo, salvedad del jugador mencionado anteriormente y de Antoñito. El atacante algecireño sufre de unas molestias en el cuádriceps, por lo que el cuerpo técnico ha tomado la decisión de no forzarle para el envite ante la Balona.

Javier Viso argumenta que quiere seguir "con buenas sensaciones para preparar el primer partido de liga. En el partido ante el San Roque estuvimos desacertados para ver portería rival, pero sacamos conclusiones para continuar corrigiendo conceptos para la primer partido de liga".

"El partido de hoy lo afrontamos como todos los de pretemporada. Hay que seguir trabajando nuestro juego y consolidar los conceptos. No queremos arriesgar y que se nos lesione alguien a una semana de la liga. Hay rivalidad sí, pero partidos queremos ganarlos todos", esgrimió el míster algecireño.