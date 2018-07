"Queremos llevárnosla"

El centrocampista Ivan Rakitic aseguró que el éxito mundialista de la selección croata "no concierne a 23 jugadores, a un seleccionador y a los miembros del cuerpo técnico" sino a 4,5 millones de compatriotas que los acompañarán en el desafío de ganar la final del Mundial de Rusia.

En una rueda de prensa celebrada en el estadio de Luzhniki, el jugador del Barcelona reveló que el deseo de los internacionales croatas es llevarse "la Copa a casa", aunque reconoció que necesitarán "un poco de suerte para batir a un equipo serio, fuerte y con grandes jugadores".

"Será difícil, tanto en defensa como en ataque, pero lo importante es que nos centremos en nosotros. Debemos intentar hacer nuestro juego. Esperamos ser lo suficientemente fuertes para ganar el partido", dijo. "Es el partido más grande de nuestras vidas".

"Queremos marcharnos con la cabeza alta, sabiendo que hemos dado lo máximo", manifestó Rakitic, poseedor del récord de partidos disputados esta temporada, con un total de 70.

Para el de mañana, que será el número 71, ha guardado "una energía extra", toda vez que será un envite "histórico", la primera final mundialista de su historia: "Queremos mostrar al mundo que todos los jugadores, no sólo los que jueguen, somos uno. Lo dejaremos todo en el campo para conseguir una victoria que para el fútbol croata sería enorme".

Preguntado por el exitoso torneo de los Vatreni, Rakitic apuntó a la "unidad" y al "orgullo" que sienten cuando lucen la camiseta ajedrezada. "Jugamos cada duelo desde el convencimiento y con una unidad única. La relación que los croatas tenemos con nuestro país es muy especial", expuso. "No quiero decir que sea mayor a la que puedan tener los franceses, simplemente que la nuestra es única, no sólo cuando hablamos de fútbol. También en tenis, waterpolo, baloncesto, tenis de mesa. Es algo que los croatas tenemos", comentó Rakitic, que destacó asimismo la aportación del técnico, Zlatko Dalic: "Es único. Tiene muy claro lo que quiere en cada momento, es muy profesional y no deja nunca nada al azar. No duerme si es necesario".