Queda 'Gato' Romero para rato

Jesús Romero es santo y seña del Algeciras CF, piedra angular de un vestuario que ha convertido en su casa. El Gato cumplirá la próxima temporada su quinta andadura como portero albirrojo y no puede estar más contento. Su renovación, con cierta dosis de intriga, fue una de las más aplaudidas por una afición que venera al guardameta y a la persona que hay más allá de los guantes.

"Ahora sí. Ya puedo decir bien alto que vuelvo a defenderte", manifestó ayer Romero en sus redes sociales, seguramente tras rubricar sobre papel una continuidad que fue anunciada por el club la pasada semana.

"Mejor o peor (en el terreno de juego)", el meta sevillano asegura que afronta el desafío "con mas ilusión que el primer día" que se puso una camiseta que ya siente como suya.

"Me has permitido conocer a gente maravillosa, para mí, hermanos. Me das la oportunidad de formar una familia. Me das cariño, me exiges a diario", sostiene Romero como si estuviera dirigiéndose al Algeciras.

"¿Cómo agradecértelo? -se pregunta- Día tras día, domingo a domingo. Solo puedo darte mi trabajo, mi entrega. Gracias por todo lo que me has dado hasta ahora y por todo lo que seguirás dándome", expresa el cancerbero, que compartió con la afición un vídeo con algunas de sus paradas en su primer partido con el Algeciras, allá por la temporada 2012/13, cuando recaló para formar parte del plantel de Manolo Sanlúcar. "Esta fue la primera vez que me puse tu camiseta y gracias a Dios no será la última", apostilló.

La renovación de Romero y también de Pablo Barroso cerró una portería que repetirá por segunda campaña consecutiva, una dupla que congenió a las mil maravillas y que ha forjado verdaderos lazos de compañerismo entre los tres palos.

Romero es un salvavidas, uno de los porteros más consagrados de la categoría -de hecho tuvo importantes ofertas sobre la mesa para irse- y Barroso cumplió cuando tuvo que saltar al verde. El portuense es aún joven y el club y los capitanes tienen total confianza en su desarrollo. ¿Para qué tocar lo que funcionó?