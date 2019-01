Puente Genil-Unión, choque de inercias

El Puente Genil y la Unión Deportiva Los Barrios se cruzan el domingo (17:00) en suelo cordobés en un partido que representa un choque "de inercias" para el entrenador local, el experimentado Juanmi Puentenueva. El técnico asume que su conjunto pasa por un bache después de encadenar cuatro jornadas sin vencer y destaca que los barreños conjugan "buen equipo, buen entrenador y buena racha".

"Estamos bien aunque ahora llevamos una racha de cuatro partidos sin ganar que yo creo que no hace justicia con nuestro juego", señala el preparador del Puente Genil, cuyo equipo ha jugado fuera tres de las cuatro últimas citas.

"Necesitamos romper esa dinámica, pero sabemos que Los Barrios reúne un buen equipo, con un buen entrenador y con una buena inercia, luchamos con esos tres factores", expone Puentenueva.

Los pontaneses perdieron su última comparecencia en casa (1-2 ante el Xerez CD), sin embargo solo han cedido dos derrotas en el Manuel Polinario en toda la temporada (la otra fue con el San Roque de Lepe). Eso quiere decir que ninguno de los aspirantes al ascenso ha vencido allí de momento.

"La Tercera es una categoría competitiva en la que cualquiera puede sorprender, cualquier rival te puede ganar no importa el nombre ni el escudo", avisa el técnico.

"Lo de Los Barrios ya no es casualidad. Tiene mucho mérito lo que ha conseguido"

Puentenueva entiende que "lo de Los Barrios ya no es casualidad". Mucho ha cambiado el cuadro de la Villa desde la primera vuelta cuando el Puente Genil cayó en el San Rafael en el único triunfo de la era David Guti. "Es un equipo con muy buenos jugadores, que concede poco, que marca sus ocasiones y tiene ese equilibrio que da tantos puntos. Es verdad que ha dado un vuelco a su situación y tiene mucho mérito".

Los locales, por su parte, marchan con 32 puntos en mitad de la tabla, más cerca del peligro que de la zona noble que marcan los barreños. "Nosotros nunca hemos tenido la presión de tener que estar arriba. Sabemos que somos un club humilde, que hace poco tiempos estábamos en regional y que hay presupuestos muy por encima del nuestro. Tenemos ilusión y mucho trabajo, con esas armas vamos a pelear porque quedan muchos puntos en juego", sostiene Puentenueva.

El míster cordobés, de hecho, entiende que el último tren para volver a soñar pasa por este domingo. "Lo que sí tenemos claro es que si no ganamos a Los Barrios nos tendremos que centrar en conseguir la permanencia lo antes posible. Si ganamos igual podemos volver a mirar un poco más arriba", desliza.

Puentenueva no arrastra sancionados aunque no podrá contar seguramente con Alberto Castro y Romero. Por lo pronto no espera refuerzos. "Seguimos teniendo el mercado de invierno como una posibilidad pero sabemos los medios que tenemos".