El Promoción Algeciras se cuelga seis medallas en el Andaluz sub-12 de triatlón

El Promoción Algeciras se ha colgado seis medallas este sábado en el Campeonato de Andalucía sub-12 de triatlón de la zona occidental, que se ha celebrado en la pista de atletismo del Fontanar en Córdoba. El filial del Bahía, con una potente expedición de 19 atletas, fue el único representante de la comarca ya que el Club Inmaculada de Algeciras, con cinco atletas clasificadas, renunció a participar por la ola de calor.

El Promoción cosechó una jornada de éxito con seis metales en un campeonato de la modalidad de triatlón en el que se premió a los cinco mejores de cada triatlón. Los algecireños consiguieron un subcampeonato, una medalla de bronce, dos cuartos y dos quintos puestos. Los más destacados fueron: Antonio Arjona (plata en el triatlón A con 984 puntos), Pablo Estudillo (Bronce en el triatlón C con 794 puntos), Hugo Escalona (4º en el triatlón E con 307 puntos), Álvaro Sánchez (4º en el triatlón C con 681 puntos), Juan Carlos Torres (5º en el triatlón E con 299 puntos) y Mar Orozco (5ª en el triatlón B con 605 puntos).

Además, el filial del Bahía contó con la participación de: Raúl Tonda (6º en triatlón D con 554 puntos), Ana Ciruela (6ª en triatlón A con 1.124 puntos), Elena Marín (7ª en triatlón D con 670 puntos), Daniela Jiménez (7ª en triatlón C con 923 puntos), Sonia Núñez (8ª en triatlón B con 549 puntos), Gonzalo Cosano (9º en triatlón C con 430 puntos), Zenebu Arana (10º en triatlón E con 731 puntos), Adrián López (10º en triatlón C con 420 puntos), Jimena Gerónimo (11ª en triatlón E con 667 puntos), Claudia Rubio (12ª en triatlón D con 566 puntos), Ana Arroyo (13ª en triatlón E con 600 puntos), Daniela Bóveda (14ª en triatlón A con 760 puntos) y Jara Rodríguez (15ª en triatlón A con 732 puntos).

El Club Inmaculada clasificó para el Andaluz sub-12 de triatlón a Rejoice Ojedotum, Patricia Ortiz de Zárate, Martina Fernández, María Gallego y Paola Ruiz, sin embargo, el club y los padres de las atletas acordaron no desplazarse a Córdoba debido a la alerta de calor.