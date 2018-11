(2-1) Un combativo San Roque sucumbe en Pozoblanco

El Club Deportivo San Roque perdió por 2-1 ante el CD Pozoblanco en tierras cordobesas, en el partido que tenían pendiente de la séptima jornada del grupo I de la División de Honor Andaluza. Los rojillos encadenaron su segunda derrota en menos de una semana -tras caer en casa contra el CD Rota del exbalono Romerito- y cosechan cuatro tropiezos en este apartado hasta la fecha, justo antes de recibir este domingo al AD San José.

Los sanroqueños encajaron nada más comenzar debido al tanto marcado por Elu en el minuto 2 y se repusieron con el gol de Chupi al cuarto de hora de contienda, premio al derroche físico del que hicieron gala en la primera parte. Los de Mariano Marcos lucieron juego en territorio ajeno y dejaron buena imagen, al menos en los primeros 45 minutos.

En la reanudación, Miguel Ángel Zara volvió a adelantar a los pozoalbenses con una sensacional volea a la media vuelta. Los rojillos acusaron el tanto y pagaron el sobreesfuerzo del primer acto en los minutos finales, pese a los cambios.

En la segunda parte el San Roque no fue el mismo que se vio en el primer tiempo. De hecho, ninguno de los dos equipos sobre el campo mostró la misma intensidad que imperó en el primer periodo. La única diferencia es que al Pozoblanco -que iba por delante en el marcador- no le importó demasiado mientras que los sanroqueños no reaccionaran.

Con esta nueva derrota el San Roque se estanca con nueve puntos en el undécimo puesto del grupo antes de recibir al AD San José, encuentro que adquiere mayor relevancia de lo esperado por las circunstancias, el próximo domingo a las 16:00 en el Manolo Mesa.

Ficha técnica

CD Pozoblanco: Ángel Arévalo, Charaf (Fran Moreno, 74’), Domingo, Javi Guerrero, Ángel García (Migue Márquez, 88’), Adriano, Elu (Vega, 80’), Adriano (Alberto Fernández, 76’), Carlos Moreno (Alexandro, 81’), Valentín y Zara (Juanjo, 66’).

CD San Roque: Diego, Adrián (Luismi, 72’), Tirado (Edén, 46’), Chacón, Jesús (Parra, 54’), Maza (Copi, 75’), Gallego, Chupi (Nacho, 68’), Sidi, Juancho y Banderas.

Árbitro: Poyatos Torres (Jaén). Amonestó a Zara por el Pozoblanco y Sidi y Edén por el San Roque.

Goles: 1-0 (2’) Elu. 1-1 (15’) Chupi. 2-1 (60’) Zara.

Incidencias: Partido correspondiente a la 7ª jornada del grupo I (partido que fue aplazado) disputado en el polideportivo municipal de Pozoblanco. Unos 350 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Mercedes Ruart, suegra del preparador físico del Club Deportivo Pozoblanco. Además, la Peña Atlético de Madrid entregó el trofeo al jugador más regular de la temporada 2017/2018 a Carlos Moreno.