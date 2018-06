Pon un Robador en tu portería

La Real Balompédica Linense hizo pública en la tarde de ayer su quinta contratación de la presente temporada. Se trata del meta pamplonica David Robador, que ocupa plaza de sub-23 y que llega para competir con el riojano Javi Montoya, que fue renovado. El cancerbero navarro desembarca procedente del Linares y con anterioridad había defendido los intereses del filial del Granada en Segunda B, con el que se enfrentó a los albinegros. David Pinto Robador nació en Pamplona el 14 de julio de 1996.

El nuevo portero balono jugó la pasada andadura 34 encuentros con el Linares Deportivo, que acabó séptimo en el grupo IX de Tercera división. Encajó 38 goles.

La campaña precedente (2016/17) la comenzó en el Lorca CF (también en Segunda B), con el que disputó cinco encuentros (tres de ellos como titular), en los que encajó dos goles.

Robador ya había jugado con el Granada B y el conjunto nazarí le reclamó en el mercado de invierno, una oportunidad que el portero no quiso dejar pasar. Volvió a la ciudad de la Alhambra para participar en la segunda vuelta de la competición otros cinco partidos, encajando cinco tantos.

En el filial nazarí también llegó a disputar la temporada 2015/16 trece encuentros en Segunda B.

De madre navarra y padre portugués, el joven meta pasó parte de su periodo de formación en el fútbol luso, concretamente en las filas del Vitoria de Guimaraes. De allí pasó al Recreativo de Huelva juvenil, antes de recalar en la cantera del Granada en el año 2014.

El guardavallas, de 1,95 metros se define como un "portero fuerte, alto, ágil y seguro tanto bajo de los palos como fuera de ellos, con buen juego de pies".

David Robador se ha enfrentado dos veces a lo largo de su trayectoria deportiva a la Real Balompédica, ambas en Segunda B y en los dos casos con actuaciones muy descollantes.

La primera fue el último día de enero de 2016. El duelo se jugó en Los Cármenes y el filial, con José Miguel Campos al frente, derrotó a los Lolo Soler, Manu Palancar, Javi Gallardo, Joe, Chico, Juampe, Espinar, Maurí... encabezados por Manolo Ruiz por dos goles a uno.

La actuación del guardavallas fue tan notable que Granada Hoy -periódico como Europa Sur del Grupo Joly- le concedió la máxima calificación y dijo de él: "David Robador de goles, hacedor de puntos y alternativa real en la meta rojiblanca. A veces no sólo los delanteros ganan los partidos. Marcar es tan importante como evitar que te marquen. Y en esas estuvo ayer Robador, quien podrá gozar de minutos o no cuando Dimitrievski cumpla su sanción, pero lo que sí ha de tener es la conciencia tranquila. No podrán decir que no aprovechó su oportunidad. El canterano sigue en racha. Ayer salvó al menos un par de goles claros y sendos puntos. Hay alternativa real en la portería".

El 23 de abril de 2017 volvieron a cruzarse el cancerbero y el centenario conjunto linense. Esta vez en La Línea. En un encuentro de la jornada 35 en el que el empate dejaba medio sellada la permanencia de los locales y que por su espectacularidad este periódico tituló "Par-ti-da-zo".

Uno de los mejores jugadores sobre el terreno de juego fue el cancerbero guadiareño Godino, pero Robador mereció un notable (2 sobre 3).

La crónica decía "Pero tanto David Robador como Jesús Godino estuvieron sencillamente infranqueables. En porteros grandes. Sólidos. Una de las que hizo el de Guadiaro, posiblemente en una acción con fuera de juego incluido, no está al alcance de todos los porteros".