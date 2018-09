Piqué sí recibió la notificación de la DGT comunicándole la pérdida de puntos del carné

Gerard Piqué, futbolista del Fútbol Club Barcelona, que fue sorprendido hace días mientras iba al volante de un coche sin puntos en el carné, sí conocía que había perdido los puntos del carné de conducir, según ha expresado el director general de Tráfico, Pere Navarro, al ser preguntado por esta cuestión durante la presentación del balance oficial de la DGT de la siniestralidad de verano.

"En el expediente consta: notificación personal de la resolución de pérdida de puntos", ha aseverado el titular de Tráfico, que no ha querido dar más detalles respecto a este caso.

Por tanto, tal y como ha afirmado, constituiría un delito, al haber cogido el deportista el coche sabiendo que no tenía puntos en el permiso. Acto seguido, ha dicho: "Me extraña que no vaya con chófer, aquí hay algo que me cuesta entender".

Según ha comentado Navarro, los personajes públicos, como en este caso Piqué, deberían tener "cierta responsabilidad" y "obligación de ejemplaridad" no cometiendo este tipo de delitos contra la seguridad vial. "Pero esta es la teoría, luego en la práctica se descubre que hay lo que hay", ha lamentado.

"La sociedad te ha dado el ser público, tu también tienes un compromiso con la sociedad, tienes que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad te ha dado, y eso es la ejemplaridad, aunque cada uno hace lo que considere que tiene que hacer", ha concluido.