Pipo resurge en el Nuevo Mirador

Alejandro Rodríguez Marrero, más conocido por su nombre futbolístico como Álex Pipo o sencillamente Pipo, materializó con un gol la épica victoria del Algeciras Club de Fútbol ante el Écija Balompié del pasado domingo. Tres primeros puntos que supieron a gloria tras un enorme esfuerzo de los albirrojos, que jugaron casi una hora con un hombre menos. El centrocampista ha recuperado "la ilusión" vistiendo la elástica albirroja y se reivindica como ese jugador inusual que marca las diferencias que tanto buscaban los algecireños.

El Algeciras apostó fuerte este verano por encontrar un jugador distinto, con ingenio en la medular y que diera buena cuenta de su juego para beneficio del equipo. El elegido apareció y llegó, aunque con la pretemporada empezada porque la directiva algecirista no quería precipitarse. Parece ser que la entidad dio en el clavo pese a tuvo que esperarle lo justo para que acabara firmando por los albirrojos.

El pasado 30 de julio el Algeciras hacía oficial la incorporación del mediocampista de 24 años, procedente del Villa de Santa Brígida, del grupo XII de Tercera. El futbolista aseguró el día de su presentación oficial, el 2 de agosto, que la llamada del Algeciras le "desbordó" las ganas de jugar que había perdido y se comprometió a pelear por lograr el ascenso.

El pasado domingo Alejandro Pipo comenzó a dejar patente su visión de juego ante los fieles del Nuevo Mirador y supo ponerse el mono de trabajo cuando las cosas se pusieron difíciles en el encuentro ante los astigitanos para comenzar a labrar un arduo camino que tiene el rumbo marcado en el playoff de ascenso a Segunda B. Para rematar, convirtió un tanto desde el punto de penalti con sangre fría que deleitó a los presentes en la grada y que salieron con una enorme alegría del fortín algecirista.

El futbolista grancanario, que se curtió en las canteras de UD Las Palmas y CD Tenerife, comandó el heroico triunfo ante el Écija con un fútbol vistoso. Repartió balones y abrió campo con sus pases en la primera mitad, hasta la desafortunada expulsión de Aarón que dejó a los locales con uno menos a la media hora. Por si no fuera poco, el grancanario dio un gol desde los once metros que fue la materialización de un esfuerzo titánico del Algeciras, que se vaciaron hasta no poder más con sus botas.

El polivalente mediocampista está entusiasmado después del derroche de coraje que lucieron los rojiblancos ante el elenco astigitano: "Estoy muy contento por el gol. Además, las sensaciones fueron muy buenas, aunque no fue nuestro mejor partido en cuanto a fútbol. Aún así pusimos lo que había que poner para ganar", confesó. El del domingo "fue un partido que nos va a dar mucho a todos en cuanto a confianza estoy seguro", argumentó.

El jugador confía en que la situación mejore ante los próximos rivales y no tengan que "sufrir tanto" para sumar de tres en tres y así poder alcanzar el objetivo de entrar en playoff lo antes posible.