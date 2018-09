Pablo se viste de Pichichi

Pablo de Castro es, para muchos, el mejor fichaje del Algeciras CF. ¿Fichaje? Sí. La conversión del defensa algecireño del lateral izquierdo al centro de la retaguardia es uno de los descubrimientos de la temporada. Javier Viso, el técnico albirrojo, quería un central rápido y seguro y en Pablo, además de eso, ha encontrado a un futbolista que va de maravilla de cabeza en las jugadas a balón parado. Tanto es así que el zaguero ya suma tres goles y le disputa el Pichichi del equipo al ariete Antonio Sánchez.

Lógicamente Pablo de Castro no quiere entrar en riña con el '9' del vestuario, aunque se confiesa encantado con su nuevo rol en el campo. "Central es una posición que me gusta mucho. De lateral, si tengo que ayudar al equipo, me adapto también", reconoce el algecireño, consciente de que con José Carlos en la banda izquierda a semejante nivel está el puesto más que cubierto.

La afición está espectacular, nos arropa, nos cuida y nos da un achuchón extra"

"Tienen mucha confianza en mí y así todo es más fácil", afirma el defensa albirrojo, en referencia al cuerpo técnico y sus compañeros. Un respaldo que el jugador también siente desde las gradas.

El tanto que marcó el pasado domingo ante el San Roque de Lepe (el 1-0) es el tercero que el defensa marca esta campaña con el Algeciras tras haber visto portería en las tres últimas jornadas. "Es la primera vez que me pasa", admite Pablo, que encabeza con Antonio el listado anotador.

Pablo de Castro Pecino (25/04/1994) tiene una historia muy particular con el Algeciras. Fruto de la cantera de La Menacha y del Salesianos, el algecireño fue reclutado en edad cadete por el RCD Espanyol. Hasta cinco temporadas pasó en Barcelona, en una etapa de formación que le llevó de vuelta a casa en 2013. Pablo alcanzó el primer equipo pero salió cedido al San Roque, club con el que se forjó campaña y media en Tercera. Como rojillo el zaguero terminó de despuntar para retornar por fin con todas las de la ley al Mirador.

De Castro jugó la pasada andadura entera como lateral izquierdo con José Antonio Asián, más por necesidad que por otra cosa. Este verano, Viso y Mané, el secretario técnico, decidieron recolocar al algecireño en su sitio como central junto a Berlanga y Fran No (inédito todavía). La idea de tener a alguien rápido en el corazón de la defensa marcó la confección de esa parte de la plantilla.

Después de cuatro victorias seguidas y un empate, Pablo de Castro ve al líder del grupo X de Tercera división "muy metido". "El equipo está muy concentrado en todo momento y seguro con lo que tenemos que hacer. Las consignas están muy claras", explica.

Tras lo vivido el pasado domingo en el Nuevo Mirador, con la Tribuna casi llena de seguidores y un ambiente excepcional, Pablo señala a la hinchada como parte capital de este gran inicio: "La afición está espectacular. Como nos arropa, como nos cuida, como hace que siempre demos un achuchón más", subraya.

Apenas dentro de tres semanas, Viso podrá contar ya con Fran No para sus convocatorias. La vuelta del central obligará al técnico de los algeciristas a repensar una retaguardia que de momento está rindiendo muy alto, aunque el próximo sábado, con Berlanga sancionado, el míster deberá recomponer la defensa.