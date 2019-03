Ortega: "Lo único que quiero es desaparecer de este planeta"

Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 metros vallas, se quedó a una centésima de la que hubiera sido su primera medalla en pista cubierta al ser cuarto en la final de los 60 metros vallas de los Europeos con un registro de 7,64 segundos, superado, inesperadamente, por el chipriota Milan Trajkovic (7,60) y los franceses Pascal Martinot-Lagarde (7,61) y Aurel Manga (7,63).

Ortega se presentaba en la lucha por las medallas con la mejor marca, por lo que para el velocista supuso un palo duro. "Ha sido un golpe muy duro esta carrera, lo único que quiero es desaparecer de este planeta. Estoy pasando por problemas personales difíciles de comprender y sobre los que prefiero no hablar ahora. En su momento se sabrá. Son problemas personales, pero relacionados con el atletismo", explicó Ortega.

Asimismo, Eusebio Cáceres volvió a quedarse, como en los Mundiales de Moscú 2013 y en los Europeos de Zúrich 2014, a las puertas del podio en salto de longitud: cuarto en los Europeos en pista cubierta. El serbio Strahinka Jovancevic, con un nuevo récord nacional (8,03), le arrebató el tercer puesto al alicantino, que en su único intento válido se alcanzado los 7,98 metros. "No puedo sentirme decepcionado. El hecho de haber podido acabar la competición y de estar en la final ya es bueno. No soy capaz de sentirme mal. Salté sin impedimentos y esa sensación no la conocía desde hace mucho tiempo", afirmó Cáceres. Esther Guerrero se desfondó en los últimos metros de la final del 1.500 y terminó última (2.04,07).