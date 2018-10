El Balona-Real Murcia, el domingo 28 a las 12:00

La Real Balompédica se medirá al Real Murcia el próximo domingo 28 de octubre a las 12:00 del mediodía en el estadio Municipal.

El cambio de horario, a falta de confirmación oficial, vuelve al formato matinal para la décima jornada que enfrentará a los albinegros con el equipo murciano. Este cambio de hora, sobre todo, viene propiciado por el Clásico que disputarán el Barcelona y el Real Madrid ese mismo día a las 16:15 y que eclipasará al resto de encuentros.

Por otra parte, el defensor congolés de la Balompédica Baron Kibamba regresó ayer con un ligero golpe en una rodilla (que parece no revestir gravedad) de su convocatoria con la selección de su país en la clasificación para la próxima edición de la Copa de África.

El zaguero albinegro, habitual titular con el Congo, no disputó el último encuentro debido al golpe que sufrió en la rodilla. La Balona no había podido deducir con mayor precisión el alcance de la dolencia hasta que el jugador no se encontró en España. Hoy se incorpora a los entrenamientos con el resto de compañeros.