El de Munitis, un equipazo con tres ausencias

El UCAM Murcia CF recibe hoy a la Balompédica con ganas de hacer las cosas bien desde el principio. Los universitarios, que están a las órdenes del exmadridista Pedro Munitis, quieren empezar ganando, pese a que arrastran tres bajas sensibles y una duda.

Los murcianos son unos de los equipos más fuertes del grupo IV, y vienen de ser unas de las decepciones de la pasada temporada. Los resultados no terminaron de llegar el último curso y firmaron un séptimo puesto que les ha permitido clasificarse para la Copa del Rey. El Ceuta es el rival de los universitarios la próxima semana en la competición del KO.

Pedro Munitis tiene su segunda oportunidad para clasificar a los universitarios para el playoff, objetivo con el que llegó a la entidad el año pasado con el curso en marcha. El club ha decidido darle continuidad en el puesto y brindarle la ocasión de pugnar por los puestos de arriba desde principio de temporada.

Según su entrenador, el equipo no está a su mejor nivel para recibir a la Balompédica. Munitis conoce que los linenses son "rocosos" en defensa y que se manejan bien en la parcela ofensiva. Sin embargo, la plantilla del UCAM Murcia no llega en su mejor estado de forma, pero aún así el rival balono guarda mucho peligro entre sus filas. Los típicos problemas de pretemporada, que han saldado con cuatro victorias, un empate y dos derrotas, han mermado la preparación del elenco murciano. El míster considera que el equipo necesita tiempo para adquirir su mejor nivel, pero aún así quieren empezar sumando tres puntos en casa. La Condomina es uno de las plazas más complicadas de puntuar.

El cuadro universitario cuenta con tres bajas seguras para el envite de hoy, además de la duda de Julen Colinas. Los que no estarán en el césped de La Condomina son dos hombres importantes en la plantilla: el delantero Luis Fernández y el mediocentro Cristian Britos, ambos sancionados. Tampoco lo hará Fran Pérez, el capitán del UCAM arrastra una lesión crónica que ha obligado a la entidad murciana a darle la baja de manera temporal.

En el UCAM ya no están los veteranos Góngora y Abel Gómez, pero sí cuentan con las incorporaciones de Antonio Amaya (Rayo Vallecano), Kilian Grant (SD Huesca) y Luis Fernández (Deportivo Fabril). El UCAM se ha reforzado con once jugadores en total para hacer una plantilla aspirativa. Los universitarios se consideran uno de los tapados de este campeonato, pero presentan una de las mejores plantillas, aunque subrayan que todavía no funciona a pleno rendimiento.